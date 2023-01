Neujahr in Leipzig und Sachsen: Baden im Cossi nach einer lauten Nacht

Der Jahreswechsel in Leipzig und der Region war vor allem eins: laut! Nach zwei coronabedingt eher ruhigen Silvesternächten haben die Menschen in Sachsen den Jahreswechsel in diesem Jahr ausgiebig gefeiert. Tragisch: Für einen Jugendlichen endet die Silvesternacht tödlich.