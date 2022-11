﻿Kita in der Holbeinstraße nicht im Vollbetrieb – was ist das Problem?

Stadtrat will Anfahrtsproblem lösen

Im Umfeld der Kita in der Holbeinstraße tut sich derzeit ein weiteres Problem auf – es soll jetzt zumindest provisorisch gelöst werden. Viele Eltern, die ihre Kinder bringen, fahren mit dem Rad auf dem Gehweg. Der Grund: das alte Kopfsteinpflaster in der hinteren Holbeinstraße. Zwischen Rochlitz- und Oeserstraße gibt es derzeit eine Oberflächenbefestigung aus Naturstein- und Kupferschlackepflaster. „Die Straße ist huckelig und buckelig, der westliche Teil des Gehweges unbefestigt“, so Stadtrat Matthias Weber (Die Linke). Das Probelm: „Bei regnerischem Wetter ist er nicht begehbar.“ Mit der Kita-Eröffnung habe sich die Situation verschärft. Lösen könne man das, so die Verwaltung, nur durch einen grundhaften Ausbau der Straße. Die CDU plädiert dafür, dies in die langfristige Planung einzuordnen. Vielen Stadträten dauert das aber zu lange. Der Stadtrat hat daher nun mehrheitlich durchgesetzt, dass der ausbesserungsbedürftige Straßenabschnitt bis Ende des zweiten Quartals 2023 asphaltiert wird. .O.