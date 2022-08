Die Stadt Leipzig hat verkündet: Endlich ist das Kita-Problem gelöst, es sind genug Plätze da. Doch für viele Familien bleibt die Suche nach einem Betreuungsplatz weiter ein Kraftakt – mit ernüchternden Ergebnissen. Die Stadt gibt Nachholbedarf bei der Qualität der Kinderbetreuung zu.

Leipzig. Es ist dreiviertel neun, als Schrüppe McIntosh sich aufs Fahrrad schwingt. Sie ist spät dran an diesem Freitagmorgen Ende Juli. Um neun soll Frida in der Kita sein, und bis dahin ist es ein Stück zu fahren. McIntosh ist Modedesignerin und lebt und arbeitet unter ihrem Künstlernamen in Leipzig. Ihre Tochter Frida wird in wenigen Tagen zwei, unter ihrem blauen Fahrradhelm gucken rötliche Locken hervor. Jeden Morgen bringt McIntosh ihre Tochter von Eutrizsch in ihre Kita in der Nähe der Eisenbahnstraße, gute drei Kilometer entfernt. Reinbringen, Kind abgeben, zurückradeln – sie sagt: „Eine Stunde bin ich jedes Mal unterwegs.“ Am Nachmittag, zum Abholen, das gleiche. Trotzdem ist sie froh, den Kitaplatz überhaupt zu haben. Denn bis es soweit war, musste sie einiges in Kauf nehmen.

2018: Klage von 500 Familien