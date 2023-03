﻿Warnstreik in Leipzigs Kitas: Eltern und die Angst vor „Erziehungsrobotern“

Kitastreik in Leipzig. Kita in der Gohliser Straße.

Viele Kindertagesstätten in Leipzig sind am Mittwoch zu oder haben nur teilweise offen. Das stellt viele Eltern vor große Herausforderungen. Was halten sie vom Warnstreik? Welche Probleme befürchten sie für die künftige Kinderbetreuung?

