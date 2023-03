﻿Leipziger Erzieherin im Streik: „Wenn sich nichts ändert, wird die Zukunft verspielt“

Zahlreiche Kitas und Horte blieben am Mittwoch in Leipzig streikbedingt geschlossen. Zu den Demonstrierenden auf dem Markt gehörte die Erzieherin Juliane Fiebig. Im Gespräch erläutert sie, warum mehr Lohn wichtig ist und was sich für ihren Beruf verändern muss.

Kundgebung zum Streik auf dem Markt in Leipzig: Erzieherin Juliane Fiebig (33) war am Mittwoch dabei.

Leipzig. Erneuter Warnstreik in Leipzig: Am Mittwoch blieben zahlreiche kommunale Kindertageseinrichtungen und Horte geschlossen, um den Forderungen von Verdi nach Lohnerhöhung Nachdruck zu geben. Zu denen, die die Arbeit niederlegten und auf dem Marktplatz demonstrierten, gehörte Juliane Fiebig. Die 33-jährige Erzieherin arbeitet seit vier Jahren in einer von der Stadt betriebenen Kita. Im Interview kritisiert sie unangemessene Bezahlung, Personalprobleme, Diskriminierung und warum es gut ist, dass der Streik auf den Weltfrauentag gefallen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Fiebig, was lieben Sie an Ihrem Job?

Ich arbeite sehr gern mit Kindern. Es ist wunderbar zu erleben, welche Fortschritte sie in ihrer Entwicklung machen und mit den Eltern im Austausch zu sein. Mein Beruf erfüllt mich sehr.

Sie werden aber nicht so bezahlt, wie Sie es fordern – wirkt sich das auf die Motivation aus?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich bin trotzdem sehr motiviert. Und die unangemessene Bezahlung ist ja nur ein Aspekt. Es geht auch um eine dringend nötige Verbesserung des Personalschlüssels. Für die Kinder in der Krippe empfiehlt die Bertelsmann Stiftung einen Schlüssel von 1 zu 3 und bei Kindern über drei Jahren von 1 zu 7,5. In Sachsen liegt er bei 1 zu 5 und 1 zu 12. Damit ist der Freistaat Vorletzter in Deutschland, das ist unglaublich. Und in der Realität wird der Schlüssel noch häufig durch den Personalmangel überschritten. Dann hat man Verantwortung für mehr Kinder, als vorgesehen.

Erzieherin Juliane Fiebig im Interview: „Man kommt an körperliche und psychische Grenzen.“ © Quelle: André Kempner

Haben Sie schon überlegt, den Job zu wechseln?

Wie gesagt, ich liebe meine Arbeit. Wenn sich aber in der nahen Zukunft nichts an den Bedingungen ändert, möchte und kann ich den Job nicht bis zu meiner Rente machen. Man kommt an körperliche und psychische Grenzen, auch die Lärmbelastung ist groß. Für viele von uns ist das Wochenende nicht für Unternehmungen da, sondern um sich zu regenerieren.

Lesen Sie auch

Ist der Lohn der Hauptgrund für den enormen Personalmangel?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es handelt sich um ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Bessere Bezahlung würde dafür sorgen, dass mehr Menschen den Beruf ergreifen. Dadurch wiederum könnte der Personalschlüssel verbessert werden, was den Job noch attraktiver machen würde. Aber es gibt noch andere Probleme: Auf meine Ausbildung zur Sozialassistentin folgten drei Jahre Erzieherausbildung, für die ich Schulgeld bezahlen musste und keine Vergütung bekam. Deshalb bezog ich das Meister-Bafög, was bedeutet: Das Berufsleben startet damit, dass du Schulden abzahlen musst. In anderen Branchen ist das nicht so, das empfinde ich als höchst unfair.

Spielen diese Punkte für Sie am Streik-Tag mit rein?

Nein, wir fokussieren uns alle auf die Hauptforderungen: 10,5 Prozent mehr Lohn oder mindestens 500 Euro mehr im Monat. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro monatlich angehoben werden. Das unterstütze ich mit voller Überzeugung. Darüber hinaus ist es wichtig, auch weiterhin Druck aufzubauen, um die Ausbildungen endlich attraktiver zu gestalten und sich dafür einzusetzen.

Arbeitgeber sagen, die Forderungen seien für sie finanziell nicht zu schultern.

Arbeitgeber sind in der Pflicht, eine deutlich bessere Finanzierung hinzubekommen. Nehmen wir nochmal meinen Bereich: In den kommenden Jahren gehen viele Erzieherinnen und Erzieher in Rente, das vergrößert die Personallücke weiter. Es geht in unserem Beruf darum, Kinder auf die Herausforderungen des Lebens vorzubereiten. Das funktioniert aber nicht, wenn es so weitergeht. Laut Studie des Kita-Leistungskongresses wurde 2022 in rund 9000 Kitas über der Hälfte der Betreuungszeit in aufsichtspflichtiger Unterdeckung gearbeitet. Wenn wir nicht mal die Aufsichtspflicht gewährleisten können, ist das alarmierend. Wir haben einen Bildungsauftrag, die Kita ist keine Verwahranstalt. Kinder sind das Fundament unserer Gesellschaft. Wenn sich nichts ändert, wird die Zukunft verspielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Streik-Tag ist auch Frauentag, am Dienstag war Equal Pay Day. Gibt das dem Streik zusätzliche Wucht?

Kitastreik in Leipzig auf dem Markt in Leipzig: „Wenn sich nichts ändert, wird die Zukunft verspielt.“ © Quelle: André Kempner

Frauentag und Equal Pay Day unterstreichen, wie wichtig Veränderungen sind. Wir schließen uns deshalb mit dem 8.-März-Bündnis zusammen. Auch der Bereich der Erzieherinnen ist von Diskriminierung betroffen, von der Wahrnehmung her und bei der Bezahlung. Es ist superwichtig, dass das ins Bewusstsein der Leute kommt. Unter den Tisch fällt ja auch weiter die Care-Arbeit, also die für die Familie zu Hause. Da wird die Verantwortung noch immer meist bei der Frau gesehen.

Haben Sie ein schlechtes Gewissen, weil sich viele Eltern bei Streiks um alternative Betreuung kümmern müssen?

Ich habe vollstes Verständnis, dass Streiks Eltern vor Probleme stellen – vor allem, wenn sie selbst arbeiten müssen. Aber wir tun das nicht nur für uns, sondern für eine Verbesserung, von der auch die Familien profitieren, weil ihre Kinder so betreut werden können, wie es für sie wichtig ist. Wir müssen da jetzt alle durch.

Was glauben Sie, wie geht es weiter?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die nächste Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März. Ich hoffe drauf und würde mich freuen, wenn es zu einem fairen und respektvollen Angebot kommt. Wenn nicht, wird der Arbeitskampf wohl noch länger gehen.