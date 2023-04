Unterirdische Einblicke: Klärwerk Rosental veranstaltet Tag der offenen Tür

Leipzig. Wie wird unser Abwasser wieder so sauber, dass es in den Kreislauf der Natur zurückgegeben werden kann? Dazu erhalten interessierte Leipzigerinnen und Leipziger am 6. Mai Einblicke hinter die Kulissen: Die Leipziger Wasserwerke veranstalten zwischen 14 und 18 Uhr einen Tag der offenen Tür im Klärwerk Rosental. Besucherinnen und Besucher können an einem Rundgang teilnehmen – oder in Leipzigs Kanäle absteigen.

Der Kanaleinstieg soll laut Plan stündlich zwischen 10 und 16 Uhr stattfinden. Dafür sei eine Anmeldung vorab notwendig, teilte das städtische Unternehmen mit. „Teilnehmer müssen mindestens 1,50 Meter groß sein, sportlich und trittsicher sowie ohne Angst vor Dunkelheit und Enge sein“, hieß es weiterhin. Der Einstieg erfolge über einen „Gully“ – dessen Öffnung betrage etwa 60 Zentimeter im Durchmesser und sei daher „nicht für jeden geeignet“.

Einstieg in Leipzigs Kanäle: Anmeldung vorab notwendig

Wer lediglich am Rundgang teilnehmen möchte, muss sich nicht vorher anmelden. Allerdings ist Schwindelfreiheit gefragt: Am Ende des Rundgangs können die 34 Meter hohen Faultürme bestiegen werden. Außerdem lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die einzelnen Reinigungsstufen des Abwassers kennen und dürfen einen „Laborblick“ in die Welt mikrobiologischer Helfer werfen. Weitere Infos zum Programm und zur Anmeldung finden Sie hier.