﻿„Klassik airleben“ – Warum Leipziger schon nachmittags im Rosental aufschlugen

Leipzig. „Die Rosentalwiese ist nicht bestuhlt. Selbstverständlich können Sie Campingstühle, Decken und Sitzkissen mitbringen, um es sich gemütlich zu machen. Eine zeitige Anreise sichert die besten Plätze.“ (Auszug aus der „Klassik airleben“-Ankündigung)

Es ist noch vor 18 Uhr. Noch etwa drei Stunden, bevor es losgeht. Da breitet Corinna Roßnick ihre Picknickdecke auf der feuchten Wiese aus. Ganz vorn an der Bühne möchte die Leipzigerin einen Platz besetzen – für sich und ihren alten Freund. „Das hat bei uns Tradition“, sagt sie. „Inzwischen ist es das einzige Mal, das wir uns im Jahr sehen.“ Besetzt immer sie den Platz? „Nein, einfach derjenige, der zuerst da ist.“

Bräuchte jemand einen Beweis für Leipzigs Zusammenhalt, man müsste ihn nur aufs „Klassik airleben“ schicken. Trotz Nieselregen kommt am Freitag, dem ersten Abend des Open-Airs, die ganze Stadt zusammen. Wer sind die Menschen, die mitunter schon Stunden vorher ganze Camping-Garnituren auffahren?

Da ist zum Beispiel die Familie Pliquett. Papa Sven nimmt sich eine Tomate vom Campingtisch und sagt: „Das ist jetzt unser Wohnzimmer!“ Zu „Klassik airleben“ gehen sie seit sieben Jahren eigentlich immer. Im Gewandhaus sind sie Abonnenten. Der wichtigste Gast fehlt aber noch. Pliquetts Mutter, 82, kommt später. Sie hat früher im Gewandhauschor gesungen. Das Camping-Wohnzimmer bleibt noch über das Wochenende hinaus im Einsatz: Die Familie fährt drei Wochen lang durch Island.

„Eines der besten Orchester der Welt umsonst hören“

Einige Meter weiter sitzen Line, Nora und Oscar, alle Mitte 30. Sie habe früher selbst Geige gespielt, sagt Line. „Aber leider vor der dritten Lage aufgehört, also da, wo es schwer wird. Ich finde es bemerkenswert, wenn andere so viel Zeit reinstecken.“ Auf die Frage, warum sie hier seien, erwidert ihre Freundin Nora nur schroff: „Hallo, man kann eins der besten Orchester der Welt umsonst hören?“ Und Oscar bekennt: „Ich bin ein Klassikproll, ich will am liebsten Harry Potter, Herr der Ringe oder Game of Thrones hören. Oder Rachmaninov. Ohne Rachmaninov, ohne mich.“ Die drei teilen ihre Liebe für klassische Musik. Ins Gewandhaus gehen sie nicht. „Zu teuer“, sagt Line. Das Wochenende „Klassik airleben“ müsse für das ganze Jahr vorhalten.

Bestens vorbereitet: Line (34), Nora (34) und Oscar (33) im Rosental. © Quelle: Andre Kempner

Etwas weiter hinten sitzen womöglich die allerersten Gäste des Abends überhaupt. Etwas unsicher haben die Zwillinge Peter und Martin, 31 Jahre, ihre Campingstühle relativ mittig auf der Wiese platziert. Mama Diana Weißflog (entfernt verwandt mit Skispringer Jens) fragt: „Ach, sollen wir noch weiter vor?“ Schnell wird klar: Die Familie ist nicht von hier, sie sind aus Schwarzenberg im Erzgebirge angereist.

Das Leipziger Rosental wird zum New Yorker Central Park

Es gibt Menschen, die sagen, dass das Rosental an „Klassik airleben“-Abenden zu einer Art Central Park wird. Also wie in New York, wo Viertelbewohner auf weiter hergereiste Touristen treffen, ins Gespräch kommen, vielleicht eine Picknickdecke ausbreiten. Am Freitagabend ist von diesem Vibe etwas zu spüren. Vielleicht sogar noch mehr: Auf eigentlich keiner Picknickdecke fehlt die obligatorische Flasche Rosé, Crémant oder Weißwein, was in New York nicht erlaubt wäre.

Manche kommen auch allein ins Rosental, oder eben: mit ihrem Hund. Hans Knabe ist vor zehn Jahren nach Leipzig gezogen. Seit fünf Jahren lebt er mit „Moppe“ zusammen, einem altenglischen Mops, den er adoptierte. Und der Hund, ist sich das Herrchen sicher, weiß die klassische Musik zu schätzen. Wenn gleich die Werke von Tschaikowski oder Strawinski erklingen – „dann wird er ganz ruhig“, sagt Knabe. „Er merkt das, wenn es losgeht. Und ich merke dann wie bei ihm die Zahnräder im Kopf rattern.“

Hans Knabe (61) mit seinem Hund Moppe (5) sind Stammgäste beim „Klassik airleben“. © Quelle: Andre Kempner

Letzte Station, bevor es langsam losgeht. Drei Frauen sitzen auf einer Picknickdecke: Mama, Tochter, Babysitterin. „Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, aber die Mama hat mir das empfohlen, also sind wir jetzt hier“, sagt die Nanny Joline Kux. Für Mama Romy Möslein ist das praktisch: Sie gehört zum Organisationsteam. Aber auch die Kleinste in der Runde Anna, 9 Jahre, freut sich. „Schwanensee und Nussknacker mag ich am liebsten“, sagt sie. Manchmal laufen die Stücke ganz laut im Wohnzimmer zu Hause. Dann tanzt sie mit Mama durch die ganze Wohnung – und mit etwas Glück auch gleich zu einem ihrer Lieblingsstücke durchs Rosental.

