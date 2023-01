Kleinere Brötchen backen ist auch keine Lösung

Die Energiekrise hat besonders die Bäckereibetriebe im Land hart getroffen - zwischenzeitlich wurden sie in der öffentlichen Debatte sogar zum Symbol der Wirtschaftspolitik. Wie geht es den Bäckern in Sachsen heute? Ein Blick auf die Branche, die Wirkung der Preisbremse - und einen wiederbelebten Bäckereibetrieb mit 112-jähriger Tradition.

im vergangenen Spätsommer wurden die Bäcker des Landes über Nacht zum Symbol. Für die Folgen der Energiekrise auf die Wirtschaft, insbesondere auf kleine Handwerksbetriebe. Bäcker und Bäckerinnen saßen in TV-Talkshows. Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) brachte die Zunft und viele darüber hinaus mit der Aussage gegen sich auf, dass die Bäcker ja jetzt, wo es so schwierig sei, ihre wirtschaftliche Tätigkeit auch einfach mal ruhen lassen könnten - um die Brötchenproduktion wiederaufzunehmen, wenn die Zeiten besser sind. Gut an kam das nicht.

Ja, und wie ist es heute? Mehrere Monate sowie Dutzende Hilfspakete und Preisbremsen später? Mein Kollege Andreas Dunte hat bei den Bäckern in Sachsen einmal nachgefragt. Und er hat gehört, dass viele Betriebe trotz Preisbremsen weiter stark zu kämpfen haben. Zu den Energiekosten kommen die Rohstoffpreise, der Mindestlohn und immer mehr Kunden hinzu, die den Cent zweimal umdrehen müssen. „Einige Betriebe werden das nicht überleben“, sagt Landesobermeister Roland Ermer.

Heute sind wir hier die einzigen, die noch frische Brötchen und Brot backen. Sven Claus, Innungsobermeister der Bäcker für die Landkreise Leipzig und Nordsachsen

Schon in der Vergangenheit hatte es die Branche schwer. Jährlich verabschieden sich zwischen zwei bis vier Prozent der Unternehmen. In Sachsen gab es 2021 insgesamt 916 Handwerksbäcker. Ein Jahr zuvor waren es nach neuesten Angaben des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks noch 937 und 2007 sogar noch rund 1600. In Sachsen-Anhalt sind es nach Rückgängen noch 278 und in Thüringen 371 Handwerksbäckereien (Vorjahr 381).

Er ist der neue Chef am Backofen der Bäckerei Kriebitzsch: Fabian Teichmann. © Quelle: Maike Steuer

Aber es gibt sie auch, die positiven Geschichten in der Region: Zum Jahreswechsel hat beispielsweise der 37-jährige Bäckermeister Fabian Teichmann die Handwerksbäckerei Kriebitzsch im Altenburger Land übernommen. Und damit dem Betrieb nach 112 Jahren eine Zukunft gegeben - die war zwischenzeitlich nämlich ungewiss. LVZ-Kollegin Maike Steuer hat den jungen Bäcker besucht.

Vielleicht überlegen Sie beim nächsten Einkauf auch nochmal, ob es die Teigwaren aus dem Discounter sein müssen oder doch eher die vom regionalen Handwerksbetrieb um die Ecke - dort, wo es sie noch gibt?

Tausende Besucher kamen am Samstag zum Winterrundgang in der Leipziger Spinnerei, erlebten Malerei, Performance, Installation und Videokunst. Eine Galerie erlebte allerdings eine böse Überraschung. © Quelle: Andre Kempner

