﻿Klima-Aktivisten besetzen Audimax der Uni Leipzig

Der größte Hörsaal der Universität Leipzig ist am Montag von Aktivisten der Bewegung „End Fossil: Occupy!“ besetzt worden. Sie fordern ein Ende der „ausufernden Klimakatastrophe“ und setzen der Hochschule ein Ultimatum.

Leipzig. Das Audimax der Universität Leipzig ist am Montag von Aktivisten besetzt worden. Sie teilen auf Twitter mit, dass sie auf die ausufernde Klimakatastrophe aufmerksam machen wollen.

Die Leitung der Universität wird aufgefordert, in einen Dialog zu treten und Verhandlungen mit den Aktivisten aufzunehmen. Diese fordern unter anderem, das 9-Euro-Ticket zu erhalten sowie „kurzfristige Maßnahmen für alle, die unter den Klimafolgen leiden“. Die Uni Leipzig solle bis 2030 klimaneutral werden und dafür einen konkreten Plan bis zum Jahresende vorlegen. Außerdem, so heißt es in der Erklärung auf Twitter, soll jeder Studiengang der Uni ein „verpflichtendes Modul“ zum Thema Klimaschutz bekommen.

In einer Pressemitteilung erklärte die Gruppierung, die sich als Teil der internationalen Klimabewegung „End Fossil: Occupy!“ sieht, am Montagnachmittag, sie fordere das Ende fossiler Energien.

Hörsaal-Besetzung während einer Vorlesung

In der Mitteilung schildert die Gruppierung den Ablauf der Besetzung. Demnach erhoben sich gegen Ende einer Jura-Vorlesung rund 20 Menschen aus den Reihen der Studierenden und riefen auf der Bühne des Audimax’ dessen Besetzung aus. Ziel der Bewegung sei es, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende an den Orten ihres täglichen Lebens anzusprechen und durch die Besetzungen Räume für Austausch und politische Organisierung zu schaffen.

Die Klimaaktivisten haben im Audimax ihre Forderungen an eine Tafel geschrieben. © Quelle: Fabienne Küchler

„Die Politik weigert sich zu handeln, während die Auswirkungen der Klimakrise immer offensichtlicher werden. Um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, brauchen wir eine starke Bewegung aus der Basis der Gesellschaft, die Klimagerechtigkeit einfordert“, wird Niclas Fiedler für „End Fossil: Occupy! Leipzig“ in der Mitteilung zitiert.

