Studierende protestieren für nachhaltigere Uni Leipzig

Leipzig. Einige Studierende unterschiedlicher Initiativen haben sich am Morgen zu einem Protest vor dem Paulinum versammelt. Man wolle für Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb demonstrieren, so Organisatoren des Protests, zu denen unter anderem die Students for Future gehören. Die Aktion in Leipzig soll der Auftakt einer breiten studentischen Protestwelle sein, hieß es.

Das Land Sachsen und die Hochschulen hätten die Dringlichkeit, die der Umgang mit der Klimakrise fordere nicht verstanden, sagte etwa Moritz Schulz von der Umweltinitiative der Technischen Universität Dresden. „Für eine attraktive Hochschullandschaft muss Schluss sein mit Blockieren, Leugnen, Kleinreden. Wir brauchen endlich Hochschulen, die als Vorbilder handeln“, sagte Schulz.

Nach Ansicht der Organisatoren der Demo vor dem Paulinum werden Nachhaltigkeitsprojekte an sächsischen Hochschulen „gebremst und gehemmt“. Daher müssten die Hochschulen den Freistaat in die Pflicht nehmen.

Der Protest findet während der Public Climate School statt, die von den Students for Future organisiert werden. Dabei handelt es sich um eine Aktionswoche mit Bildungsprogramm zu Themen rund um die Klimakrise. Die Public Climate School findet dezentral an vielen deutschen Hochschulen statt, unter anderem an der Universität Leipzig.