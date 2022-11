﻿Klimademos, Ex-Botschafter Melnyk, Zeitumstellung: Diese Themen bewegen die LVZ-Leserschaft

Leipzig. Von LVZ

Die Premiere am 29. Oktober von Albert Lortzings romantischer Zauberoper „Undine“ in der Oper Leipzig überzeugte mich nur musikalisch. Bühnenbild und Kostüme hatten mit Romantik und Zauberei überhaupt nichts gemein – einfach nur peinlich. Das Abspielen einer CD hätte ausgereicht. Künftig werde ich derartigen Inszenierungen definitiv fernbleiben – und das nachhaltig! Liveübertragungen aus berühmten Opernhäusern der Welt – wie beispielsweise im Kino angeboten – sind vielleicht künftig die bessere und preiswertere Alternative. (André Albrecht, Borna)

Abspielen einer CD hätte ausgereicht

Zur Premiere der Zauberoper „Undine“ an der Oper Leipzig:

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es keine Winterzeit gibt. Die Uhren werden am letzten Oktoberwochenende auf Normalzeit gestellt. (Charlotte Welzel, per E-Mail)

Keine Winterzeit, sondern Normalzeit

Dann wird es wieder am frühen Nachmittag dunkel, was vielen von uns die Lebensfreude nimmt und einige sogar in die Depression treibt. Bei den aktuellen Rekordenergiepreisen haben die Mehrkosten für die Beleuchtung von Wohnungen und Straßen eine immer größere Bedeutung. Wie jedes Jahr stellt sich die Frage, warum man nicht die Sommerzeit beibehält. Viele Argumente sprechen dafür, nicht auf die Winterzeit umzustellen! (Raymond Wänke, 04288 Leipzig)

Sommerzeit sollte beibehalten werden

Zur Zeitumstellung:

Es gibt doch immer wieder sogenannte Reporter, die es nicht lassen können, dem Kriegstreiber Melnyk eine Stimme zu geben! Jetzt ist Deutschland endlich diesen unmöglichen Menschen los, der nur beleidigen und fordern kann, schon findet sich jemand, der unbedingt seine Weisheit weitergeben möchte! Darauf können wir in Zukunft verzichten – ein Großteil der Europäer und natürlich der Deutschen möchte, dass das Sterben in der Ukraine endlich aufhört, aber wenn man unter keinen Umständen verhandeln will – gute Nacht Europa! (Thomas Fischer, per E-Mail)

Melnyk kann nur beleidigen und fordern

Wenn Herr Melnyk so sehr den Kampf wünscht, dann sollte er seine freien Tage sinnvoll verbringen und sich als Soldat einkleiden lassen. (Roland Kalke, 04838 Hohenprießnitz)

Nun beschimpft er die Ratsvorsitzende der EKD Annette Kur-schus als ahnungslos und herzlos, nur weil sie einem Waffenstillstand das Wort redet. Was soll sie denn sonst reden, wenn sie an das 5. Gebot gebunden ist? Mehr Waffen, mehr Tote, mehr Flüchtlinge, mehr Zerstörung kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Jede diplomatische Aktion, jeder Tag Verhandlung mit dem Aggressor, und wäre das Ergebnis noch so klein, sind wertvoller als moderne deutsche Waffen. Das ukrainische Volk sehnt sich nach Frieden, nur dann kann wieder ein Leben entstehen.

„Deutschland will mich nicht loslassen“, sagt der ehemalige Botschafter, Herr Melnyk. Ich kann das nachvollziehen, denn die acht Jahre, die er hier verbringen durfte, haben ihm persönlich sicher gutgetan. Nur auf seine Meinung können wir gut verzichten. War er in Talkshows zu sehen, beschimpfte er in nicht diplomatischer Manier unsere Politiker. Mich hat nur gewundert, dass er, wie bei solchen verbalen Entgleisungen üblich, nicht ins Außenministerium einbestellt wurde. So konnte er weitermachen!

Auf seine Meinung können wir verzichten

Zum Interview „Deutschland will mich nicht loslassen“ mit dem ehemaligen ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk (3. November):

LVZ-Kommentator Stefan Stosch zeigt viel Verständnis und Sympathie für die sogenannten „Klima-Aktivisten“. Diese Gruppen greifen aber nicht nur Kunstwerke an, sondern nehmen mit ihren Autobahnblockaden inzwischen auch den Tod von Menschen billigend in Kauf. Die schwer verletzte Radfahrerin in Berlin kam verspätet ins Krankenhaus, weil selbstgerechte Ideologen die Rettungsgasse blockiert haben. Nötigung und Landfriedensbruch sind Straftaten. Aber unsere Justiz handelt nicht, das ist der eigentliche Skandal. Herr Stosch meint, die „Sache“ der Aktivisten und ihre „Verzweiflung“ müssten die Sache von uns allen sein. Nein! Wer Menschenleben rücksichtslos für die eigenen Ziele aufs Spiel setzt, verdient keine Unterstützung oder Fotos und Interviews in Zeitungen. (Dr. Roland Kühnel, 04109 Leipzig)

Nicht handelnde Justiz ist der Skandal

Die Aktionen der „Letzten Generation“ sind ein Ausdruck der absoluten Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und ich kann sie verstehen. Ich begehe bald meinen 60. Geburtstag. Mit Glück schaffe ich noch 20 bis 25 Jahre und ich bin erleichtert, dass es dann vorbei ist. Was jetzt schon ist und dann sein wird, macht mir Angst und verursacht Panik. Wie muss es den jungen Menschen gehen, welche noch viele Jahre auf dieser Erde leben müssen? Wir erleben eine Klimakonferenz nach der anderen, doch es ändert sich nichts. „Fridays for Future“ ist nur noch ein Schatten seiner selbst, selbst die junge Generation ist zu bequem, weiter auf Freizeit zu verzichten und sich auf der Straße Gehör zu verschaffen. Die Aktionen der „Aktivisten“ sind leider nicht zielführend. Der einzige Weg ist durch Masse (Demos) Druck auf die Regierung auszuüben. (J. Nega, per E-Mail)

Kann „Letzte Generation“ verstehen

Der Staat muss diese Leute unter strengste Beobachtung nehmen, wehret den Anfängen – und das betrifft nicht nur die rechte Szene! (Frank H. Sawatzke, 04158 Leipzig)

Sie behindern das öffentliche Leben von arbeitenden Mitbürgern mit ihren kriminellen Handlungen und das ist nicht nur eine strafbare Handlung im Sinne von Störung der öffentlichen Ordnung, sondern der Anfang zur Bildung einer kriminellen Vereinigung!

Dann könnt ihr schöne Fotos abdrucken, wie die frustrierten Helden wie begossene Pudel das Weite suchen. Leider sind es vom Wohlstand verdorbene junge Menschen, die ohne jede Realisierung unserer Geschichte und Entwicklung des Landes, realitätsfremde, sinnlose Aktionen unternehmen, um die Welt zu verbessern.

Eine Provokation oder Aktion verfehlt ihre Wirkung sofort, wenn sie ignoriert wird! Warum lässt man die verklebten „Aktivisten“ nicht einfach kleben? Auf der Straße reicht eine Verkehrsregulierung, die ist schnell organisiert und kostet nicht viel. Spätestens nach wenigen Stunden werden sie von Verbündeten befreit werden, da diese Wohlstandskinder menschliche Bedürfnisse oder Hunger haben oder eine Handynachladung benötigen.

Warum lässt man sie nicht kleben?

Zu Beiträgen über Aktionen von Klimademonstranten:

