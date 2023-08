﻿KlimaFAIR: Leipziger Klimagruppen werben um Mitstreiter

Leipzig. Zur KlimaFAIR 2023 treffen sich am Sonnabend mehr als 30 Klimagruppen und Initiativen auf dem Leipziger Markt. Gezeigt werden soll, wie viel schon jetzt in Leipzig für das Erreichen der Klimaziele bewegt werden kann, welche Klima-Gruppen es gibt und wie die einzelnen Leipzigerinnen und Leipziger selbst aktiv werden können. Organisiert wird die Messe von „Leipzig fürs Klima“, einem Zusammenschluss von Menschen, Gruppen und Institutionen, die die Ziele von „Fridays For Future“ in Leipzig unterstützen und Klimaschutz und Klimagerechtigkeit voranbringen wollen. Wichtiges Ziel sei, zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln und den Dialog zu fördern, sagt Martin Rebmann vom BUND.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund: Der Leipziger Stadtrat hatte im Herbst 2019 den Klimanotstand ausgerufen und inzwischen das Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 aufgelegt. Ziel ist es, die Stadt Leipzig bis 2040 klimaneutral umzugestalten. Dabei ist Leipzig eine der europäischen EU-Modellkommunen, die dabei begleitet und unterstützt werden. „Mit Ausrufung des Klimanotstandes wurde zumindest ein Bewusstsein geschaffen, dass wir ein Problem haben, welches wir lösen müssen“, sagt Rebmann. „Die Stadt hat viele Maßnahmen erarbeitet, an der Umsetzung hapert es aber.“ Das liege auch am fehlenden Personal innerhalb der Verwaltung. Geworben werden soll für notwendige Klima-Maßnahmen, die Einschnitte im bisherigen Leben vieler Menschen erfordern.

Sächsischer Minister redet zur Wärmewende

Das Bühnenprogramm setzt sich zusammen aus Redebeiträgen und Livemusik. Als Vertreter der Landesregierung kommt der Staatsminister für Energie und Klimaschutz, Wolfram Günther (Grüne), der speziell zu Fragen rund um die Wärmewende Stellung beziehen wird. Darüber hinaus werden neben Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) der Klimaaktivist und Youtuber Tadzio Müller, der katholische Theologe und Philosoph Jürgen Manemann sowie die Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin Lea Dohm zu Gast sein. Geplant ist auch ein Gesundheitsforum, bei dem es um Auswirkungen von Hitze, tropischen Krankheiten und Zivilisationskrankheiten auf die Gesundheit der Menschen geht. Beginn ist um 10 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „KlimaFAIR“ wird übrigens mit städtischen Fördergeldern unterstützt, ist aber dennoch auf Spenden angewiesen, um Bühne und Technik bezahlen zu können.

Das komplette Programm steht unter https://leipzigfuersklima.de/klimafair-2023.

LVZ