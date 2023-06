„Klimakleber“ erstmals vor Gericht und die Wut der Autofahrer - das war der Donnerstag in Leipzig

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

heute Morgen klebten sich radikale Klimaschützer erneut auf dem Innenstadtring fest. Es war eine Solidaritäts-Aktion nach längerer Blockade-Pause in Leipzig. Denn parallel standen fünf Vertreter der „Letzten Generation“ in der Südvorstadt erstmals vor Gericht. Eben jene Mitglieder der Gruppe, die genau vor einem Jahr an selber Stelle den Verkehr auf dem Georgiring zum ersten Mal lahmlegten.

Der Ausgang des Verfahrens wird mit Spannung erwartet. Nötigung lautet der Vorwurf gegen die Angeklagten Pia Judith O., Kevin H., Elena T., Leon M. und Maike G.. Sie alle gehören mittlerweile zu erfahrenen Akteuren der „Letzten Generation“, saßen teilweise bereits wegen anderer Aktionen in U-Haft. Strafrechtliche Konsequenzen nehmen sie in Kauf, wie sie heute vor Gericht erklärten.

Anhänger der „Letzten Generation“ haben am Donnerstag den Leipziger Innenstadtring blockiert - aus Solidarität gegen vor Gericht angeklagte "Klimakleber". © Quelle: Friederike Pick

„Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Technische Lösungen finden, Bäume pflanzen – das ist nur symptomatisch“, begründete Pia Judith O. ihre Motivation für die Blockade. Die Vorwürfe bestreitet keiner der Angeklagten. Aber Fragen zum konkreten Ablauf mochte niemand beantworten, wie Antonie Rietzschel aus dem Gerichtssaal berichtet.

Am ersten Prozesstagsagten heute auch Autofahrer aus, die im Stau standen. Und Polizisten, die mit Olivenöl- und Zitronensaft den Kleber von den Händen lösten. So wie heute Morgen auf dem Georgiring - gleiche Stelle, gleiche Zeit. Nach 45 Minuten war die Straße wieder frei. Zuvor hatten noch zwei wütende Autofahrer teilweise gewaltsam versucht, die Blockierer selber wegzutragen.

Bild des Tages

Neue Löschfahrzeuge für Leipzigs Freiwillige Feuerwehren: Fünf moderne Einsatzwagen mit Spezialausrüstung haben heute die Ortsfeuerwehren in Holzhausen, Lützschena-Stahmeln, Miltitz, Plaußig und Leipzig-Südwest erhalten. © Quelle: IMAGO/Christian Grube

2,4 Millionen Euro teuer: Was die neuen Löschfahrzeuge können, lesen Sie hier.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

22 neue Blitzer in Leipzig: Autofahrer, die zu schnell fahren, sollten künftig noch mehr aufpassen: Die Stadt baut ihr Radarfallen-Netz deutlich aus. Allerdings bleibt nicht jeder bisherige Blitzer-Standort erhalten. Auch drei neue „Tarnblitzer“ will die Stadt anschaffen. Über die Details berichtet Stadtreporter Klaus Staeubert.

Kampf für bessere Pornos: Zwei Leipzigerinnen haben ein Pornographie-Portal gegründet und sagen Mainstream-Pornos den Kampf an. Dafür erhalten sie sogar Fördergelder. Dass sie jetzt deutschlandweit bekannt sind, haben sie ausgerechnet der AfD zu verdanken, wie sie im LVZ-Interview erklären.

Bunte Kostüme und beste Stimmung beim Firmenlauf: Bei perfektem Wetter haben am Mittwoch rund 17.000 Menschen aus 850 Unternehmen am Leipziger Firmenlauf teilgenommen. Wir hatten zwei Fotografen an der Strecke: Hier gibt es viele Bilder von allen sechs Startwellen. Den gesamten Lauf sehen Sie hier nochmal im Video.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Auftakt für „Klassik airleben“: Es ist das größte Gratis-Open-Air der Stadt und vielleicht auch das schönste Konzerterlebnis des Jahres. Mit dem zweitägigen „Klassik airleben“ beendet das Gewandhausorchester traditionell die Saison. Zehntausende Besucher werden erwartet. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu Programm, Anreise, Zeiten und mehr.

US-Generalkonsul verabschiedet sich: Drei Jahre lang war Ken Toko Generalkonsul der Vereinigten Staaten in Leipzig. Am Freitag wird der Diplomat mit einem großen Fest verabschiedet.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen guten Start in den Freitag!

Ihr Robert Nößler

Mitglied der Chefredaktion

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren

LVZ