﻿Klimaschutz bei CG Elementum: Moosfilter säubern Luft der Plagwitzer Höfe

Ohne Moos wäre beim Umweltschutz ganz offensichtlich weniger los. Auf einem 75-Zoll-Bildschirm an der Anlage in der Naumburger Straße erklären die Entwickler, wie der moderne Luftfilter funktioniert.

Leipzig. Ältere Leipziger werden sich noch daran erinnern, dass man die Luft in Plagwitz früher fast in Scheiben schneiden konnte. Durch die vielen Industriebetriebe ohne echten Umweltschutz gab es zum Ende der DDR Zweifel, ob sich der Stadtteil überhaupt noch retten lässt – oder komplett abgerissen werden muss. Insofern ist es ein bemerkenswerter Wandel, dass das Viertel westlich der Zschocherschen Straße heute zum Vorreiter in Sachen saubere Luft geworden ist.

Zum Beispiel betreibt der Grundstücksentwickler CG Elementum dort seit 2019 die größte Photovoltaikanlage Leipzigs. Sie umfasst 9600 Quadratmeter der Dachflächen der alten Industriehallen, die inzwischen weitgehend saniert sind. Am Donnerstag kam nun ein außergewöhnlicher Luftputzer dazu.

Stele leuchtet vor Öko-Schokoriegel-Hersteller

Neben einem Gründerzeithaus an der Naumburger Straße, in das jüngst der klimapositive Schokoriegel-Hersteller „the nu company“ eingezogen ist (für jeden verkauften Riegel wird ein Baum gepflanzt), nahm ein Moos-Luftfilter seinen Betrieb auf. Das 3,30 Meter hohe Wunderding sieht auf den ersten Blick aus wie eine Werbestele. Denn auf der einen Seite leuchtet ein 75-Zoll-Bildschirm, der über Neuigkeiten in den „Plagwitzer Höfen“ und auch über die dortigen Klimaschutz-Projekte informiert.

Auf der anderen Seite scheint indes eine Fläche aus grünem Moos hinter einer Jalousie aus Lärchenholz hervor. „Die Moosschicht ist nur drei Zentimeter dick, filtert aber alle Formen von Schadstoffen aus der Luft“, erklärte Peter Sänger von der Berliner Firma Green City Solutions GmbH vor Ort. Die nur zwei Quadratmeter Superpflanzen in der Stele seien so konstruiert, dass sie 60 Quadratmetern verschiedener Moose in freier Natur entsprechen. Eingebaute Sensoren und eine vom Regen gespeiste Bewässerung steigerten die Reinigungskraft zusätzlich.

Im Hochsommer draußen vier Grad kühlere Luft

Ein sogenannter „City-Breeze“ verringere den Feinstaub in der Umgebung um bis zu 82 Prozent. „Er befeuchtet und kühlt die Umgebungsluft im Sommer um bis zu 4 Grad Celsius. Diese frische Brise wird jeder Passant spüren, wenn er sich bei der nächsten Hitzewelle in Leipzig davor stellt oder setzt“, erläuterte Sänger weiter. „Der Holzsockel der Stele wurde dafür extra wie eine sechseckige Sitzbank gestaltet.“

Ein Stück weiter neben dem Fleischer am Rewe-Markt ging am Donnerstag schon der zweite „City-Breeze“ in Betrieb. Bis Januar folgen noch zwei, bis Ende 2024 sollen insgesamt zehn solche Anlagen in den Plagwitzer Höfen arbeiten, sagte Ulf Graichen von CG Elementum. „Mit dem Einsatz grüner Technik können wir dazu beitragen, die CO2-Bilanz zu verbessern“, sagte der Geschäftsführer. „Und natürlich sollen sich die Menschen hier bei jedem Wetter rundum wohlfühlen.“

Reinigungswirkung entspricht 165 Jungbäumen

Mit den zehn Moosfiltern wird die Luft des gesamten Quartiers bis in eine Höhe von zwei Metern täglich komplett durchgereinigt, versprach Entwickler Sänger. Das entspreche 104 Millionen Kubikmetern Luft im Jahr. „Für dieselbe Leistung müsste man 165 Jungbäume pflanzen, die acht bis zehn Jahre alt sind. Sie bräuchten aber eine Fläche, die zehnmal so groß ist wie bei unserem System.“

Nur drei Zentimeter dick ist die Moosschicht hinter der Lärchenholz-Jalousie. Durch ein Luftgebläse, spezielle Sensoren und Bewässerung können die Pflanzen aber hohe Mengen an Feinstaub und anderen Schadstoffen aufnehmen. © Quelle: André Kempner

Um eine Vorstellung vom Effekt zu bekommen, brachte er noch folgende Vergleiche. Die zehn Stelen werden pro Jahr 2,1 Kilogramm Feinstaub aufsaugen, was 350.000 gefahrenen Autokilometern oder 125.000 gerauchten Zigaretten entspricht. „Außerdem kompensieren sie bis zu 910 Kilogramm CO2 pro Jahr.“ Möglich werde dies durch ein Gebläse, welches ständig neues Futter in die Moosschicht lenkt. „Alle sechs Monate werden die Pflanzen getauscht. Sie erhalten dann eine vierwöchige Wellnesskur und einen neuen Fassonschnitt. Wir werfen dabei nichts weg, sondern nutzen auch die abrasierten Moose für neue Filterschichten.“

Blockheizkraftwerk mit Wasserstoff-Betrieb

Bei der Entwicklung der „City-Breeze“ half unter anderem das Leipziger Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Ein Gerät koste etwa so viel wie ein Kleinwagen, sagte Sänger. Nun werde die Technik erstmals in einem ganzen Stadtquartier mit mehr als 200 Gewerbemietern getestet.

Die meisten Gebäude in den „Plagwitzer Höfen“ tragen seit 2019 auf ihren Dächern Photovoltaik-Anlagen, mit denen Ökostrom erzeugt wird. © Quelle: Tom Züfle

CG Elementum plane in Plagwitz derweil schon das nächste Umweltprojekt, erklärte Graichen. Sobald alle behördlichen Genehmigungen vorliegen, solle eine neue Energiezentrale samt Blockheizkraftwerk entstehen, welches CO2-frei mit Wasserstoff betrieben wird. Mit Hilfe des Grünstroms von den Dächern werde dabei Methangas in festen Kohlenstoff und Wasserstoff aufgespalten. Ersterer dient als Baumaterial, Letzterer als klimagerechter Energieträger – auch für die Beheizung von 50.000 Quadratmetern Gebäudeflächen vor Ort.