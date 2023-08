Umweltprobleme machen Menschen krank – das muss sich in Politik und Stadtplanung ändern

Leipzig. Umweltprobleme wie Hitze und Luftverschmutzung werden zu Problemen für die Gesundheit der Menschen. Schlechte Luft verursacht Herz- und Lungenkrankheiten, Diabetes und sogar Übergewicht bei Kindern. Deshalb genügt es nicht, wenn Menschen individuell ihr Verhalten ändern. Auch die gesellschaftlichen Verhältnisse müssen sich ändern – so lautete die Kernbotschaft beim Forum „Gesundes Leipzig, gesundes Klima“ auf der Messe „Klimafair“ in Leipzig. Organisiert wurde es von der Gruppe Health for Future, bestehend aus Angehörigen von Gesundheitsberufen, die sich für Gesundheits- und Klimaschutz einsetzen.

Den Autofahrern eine Fahrspur wegnehmen und den Platz anderen Mobilitätsformen zur Verfügung stellen – dafür plädiert Paul Jäde aus Berlin vom Verein Changing Cities. „Weniger Autos in der Stadt bedeuten bessere Luft, weniger Lärm, niedrigere Temperaturen und mehr Sicherheit für alle, die nicht im Auto sitzen.“ Radfahrer, Fußgänger oder der ÖPNV erhielten dadurch mehr Platz. Blumenkübel könnten die Stadt kühlen, Begegnungen in der Nachbarschaft ermöglichen und zur psychischen Gesundheit beitragen. Für Feuerwehr, Polizei, Lieferverkehr oder Müllabfuhr gebe es immer noch eine Fahrspur. Und wer weiterhin Auto fahren müsse, weil keine vertretbaren Alternativen zur Verfügung stehen, habe freiere Fahrt. 

Martina Münch (Sozialbürgermeisterin), Erik Bodendieck (Landesärztekammer), Johanna Grüne (Fachbereich Verkehr Hannover), Melanie Gerhards (Health for future) und Paul Jäde (Changing Cities, von links) bei der Podiumsdiskussion „Gesundes Leipzig, gesundes Klima“ auf der Messe Klimafair. © Quelle: Christian Modla

Leipzig muss die Feinstaubwerte weiter verringern, fordert Melanie Gerhards, Psychiaterin und Psychotherapeutin in Leipzig. „Jeder fünfte Diabetesfall entsteht durch Feinstaub. Jeder Mensch verliert statistisch zwei Lebensjahre durch die Feinstaubbelastung.“ Auch wenn die Partikel nicht spürbar sind, können sie in die Lunge und in den Körper gelangen und schwere chronische gesundheitliche Schäden zur Folge haben.

Klima und Gesundheit stehen im Zusammenhang, das müsse überall in der Politik ankommen, in allen Ministerien, betont Hausarzt Erik Bodendieck aus Wurzen, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. Er nennt Beispiele: „Es kann nicht sein, dass wir in Leipzig ein Hospiz neu bauen und dafür keine Klimaanlage bezahlt bekommen.“ Genauso wenig könne es sein, dass Asthmasprays verordnet werden, die klimaschädlich sind – weil alle anderen, besseren Produkte teurer seien.

„Wir haben genug Wissen, wir müssen handeln“, sagt die Leipziger Sozialbürgermeisterin Martina Münch (SPD), selbst Ärztin. Stadtplanung müsse mehr auf die Gesundheit ausgerichtet werden – durch Grünräume, urbane Gewässer, kühle Orte und Kaltluftschneisen. „Als Gesundheitsbürgermeisterin setze ich mich dafür ein, dass der Aspekt der Stadtgesundheit auch beim Bau-, Verkehrs- und Umweltamt handlungsrelevant bleibt.“

25 Prozent weniger Autoverkehr, Grünflächen für mehr Aufenthalts- und Lebensqualität, entsiegelte Flächen, Parklets mit Sitzbereichen – darauf setzt Hannover, berichtet Johanna Grüne vom Fachbereich Verkehr der Region Hannover. Die Treibhausgasemissionen des Verkehrs sollen bis 2035 um bis zu 70 Prozent reduziert werden.

