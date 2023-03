﻿Klimaschutz kontra Beton: Was tut Leipzig gegen die Versiegelung von Flächen?

Bethanien-Chefarzt veröffentlicht eigenes Buch

Eigentlich ist Prof. Dr. Francisco Pedrosa Gil Ärztlicher Direktor und Chefarzt am Fachkrankenhauses Bethanien in Hochweitzschen. Das allein dürfte schon Aufgabe genug sein. Trotzdem tritt er jetzt als Autor in Erscheinung.