Die Gewerkschaft Verdi und Fridays for Future haben für Freitag zum Streik aufgerufen. Lesen Sie hier, welche Route die Klimaaktivisten für die Demonstration geplant haben.

Fridays for Future zieht am Freitag in Leipzig über den Innenstadtring. (Archivfoto)

Großdemo am Freitag in Leipzig: Das ist die Route von Fridays for Future

Leipzig. Die Klimabewegung Fridays for Future hat für Freitag einen globalen Klimastreik angekündigt. Die Leipziger Ortsgruppe solidarisiert sich dabei mit der Gewerkschaft Verdi, die für Freitag zum Streik bei den LVB aufgerufen hat. Mehr als 180 Demos seien deutschlandweit angemeldet worden, informiert Fridays For Future auf seiner Website.

Fridays for Future in Leipzig: Demo zieht über den Leipziger Innenstadtring

Der Klimastreik in Leipzig beginnt mit einer Auftaktkundgebung um 15 Uhr auf dem Augustusplatz. Um 15.45 Uhr werde der Demozug über den Martin-Luther-Ring, Dittrichring, Tröndlinring, vorbei am Hauptbahnhof und über die Goethestraße zurück zum Augustusplatz ziehen, so die Klimabewegung auf Instagram. Dort ist von 17 bis 19 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant.

Weil auch die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs streiken, starten um 14 Uhr Fahrradzubringer vom Haus der Demokratie in Connewitz sowie vom Humboldt-Gymnasium in Reudnitz in Richtung Innenstadt.

Fridays for Future Leipzig solidarisieren sich mit Beschäftigten des ÖPNV

Im Fokus des Protests stehe die Mobilitätswende, wie die Leipziger „Fridays For Future“-Gruppe informierte. „Klimaschutz und damit eine Verkehrswende muss sozial gerecht und nachhaltig geschehen. Das geht aber nur Hand in Hand mit den Beschäftigten“, heißt es auf Instagram. Deswegen fordern die Klimaaktivisten „massive Investitionen in den Nahverkehr – für die Beschäftigten, für das Klima und für die Fahrgäste.“

5000 Menschen zum Klimastreik in Leipzig erwartet

Laut Stadt werden am Freitag zur Hauptdemonstration um den Ring etwa 5000 Menschen erwartet. Der Aufzug um den Ring sei von 15.45 bis 17.45 Uhr geplant, teilte das Ordnungsamt am Donnerstag mit.

Die Routen der Fahrradzubringer zum Augustusplatz führen den Angaben zufolge zum einen vom Haus der Demokratie in der Bernhard-Göring-Straße 152 über die Gustav-Freytag-Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Braustraße, Karl-Liebknecht-Straße, Peterssteinweg, Wilhelm-Leuschner-Platz und Roßplatz zum Augustusplatz. Angemeldet sind etwa 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die zweite Zubringer-Demo ist zwischen 13.45 und 15 Uhr mit 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geplant. Sie soll von der Möbiusstraße über die Kurt-Günther-Straße, Holsteinstraße, Oststraße, Riebeckstraße, Täubchenweg, Gerichtsweg, Prager Straße, Johannisplatz und Grimmaischer Steinweg zum Augustusplatz führen.