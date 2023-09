﻿Leipzig steht am Freitag im Zeichen des Klassen- und Klimakampfes

Leipzig. Im fünften Stock des Leipziger Volkshauses sitzen sich die 55-jährige Straßenbahnfahrerin Heike Hessel und die 20-jährige Klimaaktivistin Lena an einem Tisch gegenüber. Heike Hessel, lange graue Haare und Sonnenbrille, ist seit 38 Jahren bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) angestellt. Lena, blond gefärbte Haare, die Seiten kurz rasiert, studiert Politikwissenschaft und engagiert sich seit einigen Jahren in der Klimabewegung. Beide sind zu einem Treffen der Kampagne „Wir fahren zusammen“ (WFZ) gekommen. Insgesamt sind fünfzehn Menschen da.

Bei „Wir fahren zusammen“ sollen zwei Dinge zueinanderfinden, von denen viele denken, dass sie sich gegenseitig im Weg stehen: Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Um das Gegenteil zu beweisen, treffen und organisieren sich in der Kampagne Studierende, Auszubildende, Busfahrer und Straßenbahnfahrerinnen, um gemeinsam die Verkehrswende voranzutreiben. Konkret geht es ihnen um einen Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Leipzig. Und um bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den LVB. Doch wie funktioniert so eine Zusammenarbeit?

Heike Hessel ist seit 38 Jahren Straßenbahnfahrerin bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Sie freut sich über die Unterstützung der jungen Menschen im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Sie sieht Umweltbewusstsein auch für ihre eigene Generation als sehr wichtig an. © Quelle: André Kempner

Die LVB-Belegschaft hat wenig Verständnis für „Klimakleber“

„Mich berührt an dieser Kampagne jedes Mal wieder, dass ich Menschen kennengelernt habe, mit denen ich sonst nicht in einer Runde sitzen würde“, sagt Lena. Heike Hessel bestätigt dieses Gefühl. Sie sagt, sie freue sich über die große Unterstützung der „jungen Leute“. Sie spricht allerdings auch von einer gewissen Skepsis, die in Teilen der LVB-Belegschaft herrsche, wenn es um die Zusammenarbeit mit der Klimabewegung gehe.

Viele würden bei dem Wort Klimaaktivisten schnell an Menschen denken, die sich aus Protest auf Straßen festkleben, sagt Heike Hessel. Dafür hätten sie und die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen wenig Verständnis. André Wendel, seit 13 Jahren Busfahrer und seit über 30 Jahren bei den LVB beschäftigt, sagt: „Es braucht gute Argumente, um Menschen zu überzeugen.“ In Straßenblockaden sieht der 52-Jährige bloß destruktiven Charakter.

Lena versteht durch die Zusammenarbeit mit den Beschäftigten der Leipziger Verkehrsbetriebe, woran es bei der Verkehrswende hapert. Sie sieht die Klimabewegung in der Pflicht, verschiedene Perspektiven in die Debatte mit einzubeziehen. © Quelle: André Kempner

Die anfängliche Skepsis ist gewichen

Am Tisch im Volkshaus sitzen auch René Gruber und Lukas Zeit-Altpeter, sie moderieren das Treffen. Der größte Punkt auf der Tagesordnung ist der globale Klimastreik am 15. September. Die LVB streiken wegen der laufenden Tarifverhandlungen nicht mit, dennoch werden Beschäftigte bei der Demo mitlaufen. In Leipzig starten aus allen Himmelsrichtungen Demonstrationszüge, die jeweils thematische Schwerpunkte haben. Die Demonstration von WFZ beginnt im Süden und hat Verbesserungen im Nahverkehr zum Ziel.

Lange standen sich Gewerkschaften und Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten skeptisch gegenüber. Erste Berührungspunkte gab es allerdings schon vor ein paar Jahren. Diese untersucht und begleitet Klaus Dörre, Professor für Wirtschaftssoziologie an der Universität Jena, von Anfang an. Er und sein Team haben beobachtet, wie gegenseitige Vorurteile durch die Zusammenarbeit abgebaut wurden. So, wie es auch in Leipzig passiert ist. „Die anfängliche Skepsis ist durch die Beteiligung an der Kampagne ,Wir fahren zusammen’ verschwunden“, heißt es bei den LVB-Angestellten.

Im März dieses Jahres standen Leipziger Klimakämpfer und Gewerkschaftler bei einem globalen Klimastreik erstmals gemeinsam auf der Straße. Damals streikte auch der öffentliche Nahverkehr. Bundesweit gab es in rund 200 Orten Zusammenschlüsse dieser Art mit mehr als 200.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim globalen Klimastreik im März 2023 in Leipzig. Die Verkehrswende wird von Expertinnen und Experten als elementar im Kampf gegen den Klimawandel angesehen. Am Freitag, 15. September, werden erneut rund 2500 Menschen beim globalen Klimastreik in Leipzig erwartet. © Quelle: André Kempner

Experte sieht Land im „Zangengriff von Ökonomie und Ökologie“

Für den Jenaer Wirtschaftssoziologen Dörre ist die Zusammenarbeit zwischen den Aktivisten und den Gewerkschaftern durchaus sinnvoll. Er nennt die aktuelle Situation eine „ökonomisch-ökologische Krise“. Dörre spricht von einer Gesellschaft, die sich im „Zangengriff von Ökonomie und Ökologie“ befinde. Der Klimawandel habe Extremwetter-Ereignisse wie Überschwemmungen und Hitze zur Folge. Gleichzeitig würden die Unterschiede zwischen Arm und Reich, auch klimabedingt, immer größer.

Den Klimaaktivistinnen Lena und Caroline Schweiker (25) scheinen der Zeitdruck und die eigene Verantwortung bewusst zu sein. Sie glauben, dass es nicht reicht, mehr Klimaschutz zu fordern – wenn die, die ihn leisten, durch schlechte Arbeitsbedingungen darunter leiden. „Die Klimabewegung muss jetzt beweisen, dass sie in der Lage ist, verschiedene Perspektiven mit einzubeziehen“, sagt Lena. Caroline Schweiker fügt hinzu: „Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV und gleichzeitig einen Netzausbau sowie höhere Löhne.“

René Gruber, seit acht Jahren bei den Leipziger Verkehrsbetrieben als Straßenbahnfahrer angestellt, sagt: „Mir wird immer wieder von der Politik und meinem Arbeitgeber gesagt, wie wichtig und systemrelevant mein Job sei. Und dennoch bleibe ich unterm Strich Geringverdiener.“ Hinzu kämen viele Wochenenddienste, Früh- und Spätschichten – und wenig Urlaub. „Da muss sich was ändern“, findet der 35-Jährige.

Rene Gruber (35) ist seit acht Jahren Straßenbahnfahrer in Leipzig. Wenn er sich mit seinen Freunden unterhält, fällt ihm jedes Mal auf, dass er öfter an Wochenenden arbeitet, weniger Urlaub hat und vor allem weniger Geld verdient als andere. „Höchste Zeit, dass sich daran etwas ändert, damit der Beruf des Straßenbahnfahrers wieder attraktiver wird“, sagt er. © Quelle: André Kempner

Investition in die Gehälter wird als dringlicher angesehen

Auf LVZ-Anfrage teilen die LVB mit, sie würden „attraktive Arbeitsbedingungen bieten“. Sie sehen sich selbst, ihre Belegschaft und Fahrgäste als „angewandte Klimaschützer per se“. Konkrete Fragen zum Bündnis „Wir fahren zusammen“ oder zu weniger erfreulichen Arbeitsbedingungen bleiben unbeantwortet.

Bis 2037 soll das Leipziger Straßenbahnnetz großflächig um- und ausgebaut werden. Einer der Gründe für die 1,1-Milliarden-Investition sind die neuen XXL-Straßenbahnen, die ein neues Gleisnetz benötigen. WFZ hätte eine Investition in die Gehälter der Angestellten als dringlicher angesehen. Doch würden bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn für Straßenbahn- und Busfahrerinnen und -fahrer tatsächlich zu mehr Klimaschutz führen? Braucht es da nicht in erster Linie ein gut funktionierendes Netz und die Motivation der Zivilgesellschaft, mehr öffentliche Verkehrsmittel und weniger das Auto zu nutzen?

Es gibt viele, die das genauso sehen. Josephine Michalke von der Umweltschutzorganisation BUND hält zunächst fest, dass ein intakter und häufig genutzter ÖPNV in Leipzig eine „wichtige Rolle“ in puncto Verkehrswende einnimmt. Laut der Umweltschützerin sollte das Netz erweitert, sollten die Fahrt-Takte verdichtet werden. Zudem müsse der Nahverkehr – etwa durch bessere Ampelschaltungen und mehr Sonderspuren für Trams und Busse – „beschleunigt“ werden.

Wirtschaftssoziologe Klaus Dörre forscht an der Universität Jena unter anderem zu den Zusammenschlüssen von Gewerkschaften und Klimaaktivisten. © Quelle: Michael Schinke/ dpa

Arbeitgeberverbände monieren „gefährliche Grenzüberschreitung“

Kritik zu Kampagnen wie WFZ kommt unter anderem von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, vertreten durch ihren Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Dieser nannte den gemeinsamen Streik von Verdi und Fridays For Future im Frühjahr 2023 eine „gefährliche Grenzüberschreitung“. Er warnte davor, „Arbeitskämpfe und allgemeinpolitische Ziele miteinander zu vermischen“, da dadurch die Tarifautonomie gefährdet sei. Zudem sei der politische Streik in Deutschland rechtswidrig, so Kampeter.

Für die Beteiligten bei WFZ ist es hingegen höchste Zeit, Klima- und Sozialpolitik zusammen zu denken. Sie möchten ein Forum schaffen, in dem sich Menschen mit verschiedenen Hintergründen austauschen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Die 20-jährige Klimaaktivistin Lena lernt dabei, wie der Alltag einer Straßenbahnfahrerin aussieht und woran es tatsächlich hapert. Die 55-jährige Tramfahrerin Heike Hessel erkennt, warum Klimaschutz auch für ihre Generation ein wichtiges Thema sein sollte. Welch ideale Welt!

Buttons, die die Forderungen nach mehr Lohn für Beschäftigte im Leipziger Nahverkehr ausdrücken sollen. © Quelle: André Kempner

Ganz so einfach aber ist es nicht: „Wir fahren zusammen“ ist Pionierarbeit, noch eine Ausnahme. Um tatsächlich einen Einfluss auf die Sozial- und Umweltpolitik zu haben, müssten Klimaaktivisten auch Branchen erreichen, die nicht so naheliegend sind wie der Öffentliche Nahverkehr. Dennoch: Die Verkehrswende und der Austausch verschiedener Gruppen sind wichtige Schritte auf dem Weg in Richtung Klimaziele.

Wirtschaftssoziologie-Professor Dörre beobachtet, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa durch ihr Streikrecht wieder mehr Macht bekommen. Auch für Bündnisse wie WFZ sieht er bereits erste Erfolge: „Zunächst sind die Themen nachhaltige Mobilität und soziale Ungleichheit wieder vermehrt in die gesellschaftliche Debatte gekommen“, sagt er. Ganz konkret sieht Dörre Pilotprojekte wie das 9-Euro-Ticket oder das 49-Euro-Ticket als Errungenschaften des gemeinsamen Klassen- und Klimakampfes. Doch sowohl dem Experten aus Jena als auch den Aktivistinnen und Aktivisten von WFZ ist wichtig zu betonen, dass ein günstiger Nahverkehr nur funktioniert, wenn sich gleichzeitig die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten dort verbessern.

