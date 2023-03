﻿Tausende Menschen demonstrieren auf dem Leipziger Ring gegen die Klimakrise

Mehrere Tausend Menschen sind am Freitag in Leipzig gegen die globale Klimakrise auf die Straße gegangen. Nach der Kundgebung auf dem Augustusplatz zogen sie um den Ring. Da die Politik zu wenig für die Erreichung der Klimaziele tue, kündigten die Demonstrierenden an, radikaler zu werden.

Leipzig. Tausende Leipzigerinnen und Leipziger haben sich am Freitagnachmittag dem globalen Klimastreik von Fridays for Future angeschlossen. Nach Schätzungen der Organisatoren sollen mehr als 7500 Menschen auf dem Leipziger Ring unterwegs gewesen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angeführt wurde der Zug von Fridays for Future. Dahinter folgten verschiedene Demo-Blöcke wie der „kämpferische Block“, der „ruhige Familienblock“, der Block der Menschen mit Fahrrad, der Block der Gewerkschaften oder der „Tanzblock“ mit viel Musik. Die Gewerkschaft Verdi schloss sich mit streikenden Bus- und Bahnfahrern und -Fahrerinnen der Leipziger Verkehrsbetriebe dem Klimastreik an.

Fridays For Future in Leipzig: Vor allem junge Menschen demonstrieren für Klimaziele

Zunächst hatte es so ausgesehen, als würden weit weniger Demonstranten kommen als die rund 5000, die erwartet wurden. Zu Beginn der Kundgebung um 15 Uhr standen nur um die 500 Menschen auf dem Augustusplatz. Doch später füllte sich der Platz zusehends, und während des Marschs um den Ring stießen weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Junge Leute bildeten die Mehrheit, aber auch die Eltern- und Großelterngeneration war vertreten. Schülerin Vianne aus Leipzig war ganz allein unterwegs. „Ich habe viele aus meiner Klasse gefragt, aber die wollten nicht mitkommen, das war denen zu peinlich. Sie verstehen einfach nicht, worum es geht“, berichtete die 16-Jährige. „Aber auch wenn ich alleine hier bin, hoffe ich, unter den Vielen etwas zu bewirken.“

Eine Familie aus Leutzsch war mit ihren beiden Söhnen (5 und 3 Jahre alt) mit dem Lastenrad gekommen.. © Quelle: Andre Kempner

Aus Leutzsch war eine Familie – Mutter, Vater und zwei kleine Söhne – mit dem Lastenrad zum Augustusplatz gefahren, die Kinder dick verpackt. Der fünfjährige Sohn hatte auch am Plakat mitgemalt, auf dem stand „Zukunft für alle“. Die Eltern hatten mit ihren Kindern darüber gesprochen, dass es auf der Welt eine große Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich gibt und dass sie sich eine gerechtere Welt wünschen. Wie die Mutter erzählte, hatte sie auch andere Eltern mit Kindern angesprochen, zum Klimastreik zu kommen, „aber denen war es heute zu kalt.“

Nicht zu kalt war es zwei Jungen, zwölf und 13 Jahre alt. „Es muss sich was verändern, wir können so nicht weiterleben. Wenn wir im Warmen zu Hause sitzen, wird sich aber nichts ändern“, sagten die Jungs, die wie die meisten anderen ihre Namen nicht nennen wollten, „sonst kriegen wir eventuell Probleme.“

Lesen Sie auch

Demonstranten kündigen weitere „störende Aktionen“ an

Gegenüber den ersten Fridays for Future-Kundgebungen sind die Plakate, Sprechchöre und Redebeiträge inzwischen deutlich radikaler geworden. „Macht die scheiß Konzerne platt“, „Klimaschutz heißt Antikapitalismus“, „System Change. Not Climate Change“ oder „Anti-Anti-Antikapitalismus“ wurde gefordert. „Das Klimathema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber es passiert zu wenig, um die Klimaziele zu erreichen. Deshalb wird der Protest jetzt anders, radikaler“, sagte ein Redner von „Jugend im Kampf“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Sprecherin vom Bündnis „End: Fossil Occupy“, das im Dezember das Audimax der Uni Leipzig besetzt hatte, kündigte das ebenfalls an. „Wir wollen weiter störende Aktionen machen und den gewohnten Gang der Dinge stören. Wir wollen uns die Räume nehmen, die uns zustehen.“

Die Spitze des Demonstrationszuges ist an der „Blechbüchse“ angekommen. © Quelle: Matthias Puppe

Der von der Polizei begleitete, langgestreckte Demonstrationszug traf kurz vor 18 Uhr wieder auf dem Augustusplatz ein. Zwischenfälle gab es unterwegs keine. An den Höfen am Brühl riefen einige Leute den Demonstrierenden „BMW, BMW“ entgegen. Auf dem Augustusplatz folgten weitere Kundgebungen. An zahlreichen Ständen konnte man sich informieren, unter anderem bei den Initiativen Fridays for Future, Parents for Future, Scientists for Future oder Health for Future. Ebenfalls waren vertreten die Küche für alle (Küfa), die Kooperative Landwirtschaft (KoLa), die Gewerkschaft Verdi und Beschäftigte der Leipziger Verkehrsbetriebe, das Aktionsbündnis gegen den Flughafenausbau und weitere Interessengruppen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Klimastreikende kommen mit dem Fahrrad

Da am Freitag wegen des Warnstreiks bei den Leipziger Verkehrsbetrieben weder Busse noch Straßenbahnen fuhren, waren viele Klimastreikende mit dem Fahrrad gekommen. Die Organisatoren hatten zwei Fahrradzubringer-Demos auf den Weg gebracht. Die eine war im Leipziger Süden am Haus der Demokratie gestartet, die andere im Südosten am Reudnitzer Humboldt-Gymnasium.

Rund um den Globus und auf allen Kontinenten fanden am Freitag Klima-Demonstrationen statt. Allein in Deutschland sollte es mehr als 200 Aktionen geben. Aus Sicht der Klimabewegung handelt die Politik nicht ausreichend, um die Klimakrise zu bekämpfen. Die Streikenden fordern für Deutschland unter anderem einen Kohleausstieg bis 2030, 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035 sowie das sofortige Ende der Subventionen für fossile Energieträger.