Leipzig. Unter welchen Folgen der Klima-Erwärmung leiden die Menschen in Leipzig? Wie wollen sie zu einer Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes beitragen? Halten die Leipzigerinnen und Leipziger den Klimawandel überhaupt für menschengemacht? Zum dritten Mal nach 2014 und 2018 befragen das Amt für Umweltschutz und das Amt für Statistik und Wahlen zurzeit 3000 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zwischen 18 und 85 über ihre Erfahrungen und ihre Ansichten zum Thema. Die Betroffenen erhielten vor den Sommerferien per Post einen sechsseitigen Fragebogen. Die Beantwortung ist freiwillig. Bislang haben fast 30 Prozent ihre Antworten zurückgeschickt. Die übrigen haben dazu jetzt noch knapp zwei Wochen Zeit.

Über die bisher eingesammelten Aussagen gibt die Stadt Leipzig vor abgeschlossener Auswertung keine Auskunft. Eine Tendenz lässt sich aber bereits aus den Umfragen von 2014 und 2018 erahnen. Die zweite Befragung hatte am Ende eines Dürresommers stattgefunden – der die Sensibiltät der Menschen für die Auswirkungen der steigenden Durchschnittstemperaturen offenbar vergrößert hatte: 2018 gaben 61 Prozent an, unter der Hitze in der Innenstadt zu leiden, vier Jahre zuvor waren es 50 Prozent gewesen. 66 Prozent der Befragten kreuzten an, dass der Mensch den Klimawandel verursache. 2014 waren es 64 Prozent gewesen. In Dresden glaubten bei einer ähnlichen Befragung 2017 hingegen nur 52 Prozent, dass der Mensch Schuld an der Entwicklung sei.

Mehr Leipziger fahren im Sommer mit dem Rad zur Arbeit

In Leipzig beklagte 2018 etwa die Hälfte der Befragten, dass die Hitze das Berufsleben erschwere. Zwei Drittel befürchteten gesundheitliche Folgen. Um die Hitze auszuhalten, zieht es die Jüngeren der Studie zufolge vor allem ins Freie: zum Baden oder in einen kühlen Wald. Dagegen ziehen sich die Älteren augenscheinlich eher in ihre Wohnung zurück. Um die Belastung zu vermindern, befürworten 90 Prozent die Begrünung von Straßen und Plätzen. Großkronige Bäume sollen für Schatten sorgen. Um selbst einen Beitrag zu leisten, sagten 36 Prozent, dass sie im Sommer mit dem Fahrrad zur Arbeit führen, vier Jahre zuvor waren es zehn Prozentpunkte weniger gewesen.

Um das Klima-Bewusstsein der Menschen weiter zu schärfen, treffen sich diesen Samstag zwischen 10 und 21 Uhr mehr als 30 Initiativen auf dem Leipziger Markt zur Klimamesse "Klimafair". Aus dem Umweltschutzamt hat sich für 15.30 Uhr Simone Ariane Pflaum angekündigt, die Referatsleiterin für Nachhaltigkeit. Zudem wird um 10 Uhr Sachsens Energie- und Klimaschutzminister Wolfram Günther (Grüne) erwartet. Der Zusammenschluss "Leipzig fürs Klima" organisiert die Messe. Neben Infoständen und Reden sind unter anderem ein Poetry Slam sowie Auftritte des Rap-Duos SGK, der Musiker Christian Parsche und Falko Linß sowie der Band The Fair Ends geplant.

Von mwö