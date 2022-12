Klimawandel setzt Sachsen in diesem Jahr ordentlich zu

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

weiße Weihnachten sind auch in diesem Jahr wieder ausgefallen. Und in den nächsten Tagen bleibt es schmuddelig. Damit passt der Jahresabschluss zur Gesamtsituation in diesem Wetterjahr 2022: Deutlich zu warme 11,3 Grad im Schnitt wurden in den vergangenen zwölf Monaten an der Messstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig-Holzhausen registriert. Und wieder einmal fiel dabei auch zu wenig Regen in die Messbecher. „Der Januar war zu warm, der Februar war deutlich zu warm. Im März und April ging es halbwegs in die Norm zurück – mit nur einem Grad mehr als üblich. Dafür waren dann Mai, Juni, Juli und August wieder deutlich zu warm, mit bis zu dreieinhalb Grad mehr“, sagt Jens Oehmichen vom DWD meinem Kollegen Matthias Puppe.

Wir bräuchten ein halbes Jahr ergiebigen Regen, um die Defizite auszugleichen. Andreas Marx Wissenschaftler am Umweltforschungszentrum Leipzig

Neben der Erwärmung bereitet die Trockenheit in der Region große Sorgen. „Abgesehen von 2021, als es etwas mehr Niederschlag gab, reiht sich nun auch 2022 in die vergangenen Jahre ein, in denen immer erhebliche Mengen an Wasser fehlten“, sagt Meteorologe Oehmichen. Zu den bislang nur etwa 470 Liter Regenwasser je Quadratmeter in diesem Jahr wird bis Silvester nur noch wenig dazukommen.

Ein Grund für die Gesamtwetterlage lässt sich in der sogenannten Persistenz in der Troposphäre suchen. Vor allem in den Sommermonaten hielten Grundströmungen aus Südeuropa und der Sahara inzwischen deutlich länger als üblich. Lesen Sie hier, was die Forscher noch herausgefunden haben.

Schöne Geste: Gilbert Kühn (r.) und zwei Kollegen überraschen am zweiten Weihnachtsfeiertag gestrandete Lkw-Fahrer an den Rastplätzen rund um Leipzig. © Quelle: Dirk Knofe

Weihnachtsgeschenke für gestrandete Lkw-Fahrer – „Ohne sie würde die Versorgung zusammenbrechen“

Faire und transparente Entlohnungsbedingungen über einen Tarifvertrag sind ein Wettbewerbsvorteil für tarifgebundene Unternehmen. Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach zum Fachkräftemangel im Freistaat

Jonas Fürstenau inszeniert mit Absolventinnen und Absolventen der Hochschule für Musik und Theater am Schauspiel Leipzig Wolfram Lotz‘ Hörspiel inszeniert mit Absolventinnen und Absolventen der Hochschule für Musik und Theater am Schauspiel Leipzig Wolfram Lotz‘ Hörspiel „Die lächerliche Finsternis“ . Los geht‘s um 20 Uhr.

Der SC DHfK Leipzig tritt in seinem letzten Spiel vor der WM-Pause in der Handball-Bundesliga an. Gegner sind auswärts ausgerechnet die Füchse Berlin. Sie grüßen von der Tabellenspitze. Anwurf ist um 19.05 Uhr.

