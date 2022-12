﻿Kliniken in Leipzig und Sachsen am Limit: Teilweise werden Operationen abgesagt

Mehr Patienten, krankheitsbedingte Ausfälle beim eigenen Personal und überfüllte Notaufnahmen – die Kliniken in Sachsen geraten verstärkt an ihre Belastungsgrenzen. Teilweise müssen geplante Operationen abgesagt werden.

Viele Patienten sitzen gerade in den Wartezimmern der Arztpraxen. Inzwischen kommen immer mehr in die Notaufnahmen der Kliniken – was für Probleme sorgt.

Leipzig. Die Erkrankungswelle in Sachsen ebbt nicht ab. Vor allem Patienten mit Atemwegserkrankungen kommen gerade verstärkt in die Kliniken. Auch Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte bleiben davon nicht verschont und fallen aus. Weniger Personal muss also mehr Patienten versorgen. Das sorgt für Probleme.

Am Donnerstag hatte zuerst das Uniklinikum Leipzig Alarm geschlagen. Die Zentrale Notaufnahme in der Paul-List-Straße sei überlastet. Die Wartezeit könne bis zu 20 Stunden betragen, weil zu viele Patienten in die Notaufnahme kommen – auch die, die mit normalen Erkältungssymptomen durch niedergelassene Ärzte in den Hausarztpraxen versorgt werden könnten. Der Appell des UKL: Bitte kommen Sie nur im echten Notfall zu uns.

Krankheitsfälle beim Klinikpersonal verschärft die Lage

In anderen sächsischen Krankenhäusern sieht die Lage nicht besser aus. Wie in der Leipziger Uniklinik sei die Erkältungswelle auch beim Personal des Sana-Klinikums Borna angekommen. „ Der Krankenstand unserer Mitarbeitenden ist wesentlich höher als sonst zu dieser Jahreszeit üblich. Das belastet natürlich das verbleibende Personal“, erklärt Roland Bantle, Klinikgeschäftsführer Sana Klinikum Borna.

Vor dem Personal des Klinikum St. Georg in Leipzig machen die Erkältungen genauso wenig halt, wie vor den Ärzten, Ärztinnen, Pflegern und Schwestern im Helios Park-Klinikum Leipzig. „Auch wir sind seit einigen Wochen von einer höheren Ausfallquote unseres Personals und einem erhöhtem Patientenaufkommen aufgrund zunehmender Covid- und/oder Influenza-Infektionen und anderen Atemwegsinfekten betroffen“, bestätigt die Sprecherin des Park-Klinikums Peggy Thiele. Durch die Erfahrung der letzten Pandemie-Wellen sei man jedoch in der Lage, Ressourcen schnell zu bündeln, um etwaige Personalausfälle zu kompensieren und so „die pflegerische sowie medizinische Betreuung unserer Patientinnen und Patienten sicherzustellen“, ergänzt Thiele.

Operationen und Eingriffe werden teilweise verschoben

Die Belastungen der Notaufnahmen hat Folgen. Teilweise müssen nicht lebensnotwendige Operationen verschoben werden. Im St. Georg etwa, wo krankheitsbedingt Ausfälle beim Personal ebenfalls zu Engpässen führt. „Mehr als zwei Jahre arbeiten in der Pandemie haben uns gezeigt, dass wir alle flexibel auf sich schnell verändernde Prozesse reagieren müssen. Das ist auch momentan der Fall. Wir können die Versorgung der Patientinnen und Patienten noch garantieren, das bedeutet aber, dass wir mitunter verschiebbare Eingriffe und Behandlungen verlegen müssen“, berichtet Manuela Powollik vom St. Georg.

Das UKL sichert die Notfallversorgung im Moment „zulasten planbarer Eingriffe und Therapien ab“, erklärt Christoph Josten, Medizinischer Vorstand des UKL. Noch sei es nicht so wie in der Berliner Charité, wo bis zum Jahresende alle planbaren Behandlungen ausgesetzt wurden. „Aber auch wir müssen vereinzelt Operationen oder diagnostische Eingriffe, die nicht dringlich sind, absagen und auf das kommende Jahr vertrösten“, so Josten. Im Helios Park-Klinikum würden vereinzelt und in Rücksprache mit den Betroffenen, medizinisch nicht dringend notwendige Operationen verschoben.

Im Sana-Klinikum Borna sei der Grund- und Regelbetrieb noch aufrecht zu erhalten. Klinikgeschäftsführer Bantle: „Geplante Operationen und Therapien werden durchgeführt. Notfälle werden weiterhin vollumfänglich versorgt. Die Anzahl der Patienten auf der Kinderstation ist in Folge der RS-Virus Infektionswelle auch höher als sonst zu dieser Jahreszeit. Wir bekommen aber alle Kinder gut vorsorgt. Aktuell haben wir auch noch freie Kapazitäten.“

Häuser erhöhen Vorsichtsmaßnahmen: Besuche online anmelden

Neben dem Krisenmanagement aufgrund der aktuellen Entwicklungen in den Notaufnahmen versuchen die Krankenhäuser der Situation mit verstärkten Vorkehrungen zu begegnen. In der Bornaer Klinik würde man angesichts hoher Patienten- und steigender Infektionszahlen die Vorsichtsmaßnahmen wieder erhöhen. Um die Gefahr einer Übertragung der Viren zu minimieren, gilt für das Sana Klinikum: Besuche sind im Vorfeld online zu vereinbaren. Im Haus besteht grundsätzlich eine FFP-2-Maskenpflicht. Darüber hinaus gilt eine Testpflicht, das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Pro Patient und Besuchstag ist grundsätzlich nur ein Besucher zulässig, Kindern unter 16 Jahren ist der Zutritt zum Besuch aktuell gar nicht gestattet. Ausnahmen gibt es nur nach Absprache und in Entscheidungshoheit der behandelnden Ärzte.

Wie das Uniklinikum Leipzig appellieren die Häuser generell an die Weitsicht ihrer Patienten. Manuela Powollik vom St. Georg spricht da für alle: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen unter einer Dauerbelastung, die spürbar ist. Zum Glück bisher immer ohne gravierende Auswirkung auf den Klinikbetrieb. Dennoch müssen sich die Bürgerinnen und Bürger aktuell bewusst sein, dass es zu deutlich längeren Wartezeiten gerade in der Notaufnahme kommen kann. Deshalb appellieren wir, wirklich nur im Notfall das Klinikum aufzusuchen.“