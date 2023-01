Dieses Krankenhaus kennt weder Ärztemangel noch Pflegenotstand. Seit fast 25 Jahren findet die Klinikserie „In aller Freundschaft“ aus Leipzig immer dienstags ein Millionenpublikum in der ARD – und ein Ende ist nicht in Sicht. Ende Januar wird die 1000. Folge ausgestrahlt – ein Rückblick.

Leipzig. Millionen Fernseh-Zuschauer vertrauen sich jeden Dienstagabend den Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern der „Sachsenklinik“ an. Ein Krankenhaus, das keinen Ärztemangel oder Pflegenotstand, ja noch nicht einmal Corona kennt. In dem die Ärzte sich Zeit für jeden Patienten nehmen, bis die richtige Diagnose gestellt ist, und das Pflegepersonal die Kranken bis zur Heilung liebevoll umsorgt. Seit fast 25 Jahren läuft in der ARD erfolgreich die Klinikserie „In aller Freundschaft“ aus Leipzig – am 31. Januar wird die 1000. Folge ausgestrahlt, in der es eine Hochzeit geben soll. Ein Blick hinter die Kulissen.