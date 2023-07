﻿Klinikum St. Georg Leipzig: Aufsichtsrat installiert neuen Geschäftsführer

Leipzig. Der Aufsichtsrat des Klinikums St. Georg in Leipzig installiert in der Krankenhausleitung einen neuen Posten. Es geht um eine Medizinische Geschäftsführerin oder einen Medizinischen Geschäftsführer. Das hat das Kontrollgremium in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die neue Führungskraft soll sich um die Entwicklung von zentralen medizinischen Leistungsfeldern kümmern.

Eine im Ansatz vergleichbare Position hat derzeit theoretisch Professor Amir Hamza inne. Der Chefarzt der Urologischen Klinik ist zugleich Leitender Chefarzt am St. Georg. Nach LVZ-Informationen ist nicht damit zu rechnen, dass er letzteren Posten behält. Am Ende müsse das der neue Medizinische Geschäftsführer entscheiden, erklärt Aufsichtsratschef Torsten Bonew.

Wie berichtet, kämpft das St. Georg einerseits mit enormen wirtschaftlichen Problemen: Die Stadt musste zuletzt mit zwei Bürgschaften in Höhe von insgesamt 120 Millionen Euro sowie einer Kreditlinie über bis zu 100 Millionen Euro aushelfen. Andererseits kritisieren frühere und aktuelle Mitarbeitende mit Blick auf die Geschäftsführung eine mangelhafte Unternehmenskultur, „katastrophale Kommunikation“ und ein „autokratisches System“. Nachfragen und Kritik seien unerwünscht.

Bonew: „Stärken die Klinikumsleitung“

Vermutlich hat die Neusortierung in der Geschäftsführung auch damit zu tun. Aufsichtsratschef Bonew, im Hauptberuf Finanzbürgermeister (CDU) der Stadt Leipzig, hatte im LVZ-Interview kommunikative Fehler am Klinikum eingeräumt und eine Änderung der gesamten Führungskultur gefordert. Seine offizielle Begründung für die veränderte Struktur lautet nun aber so:

„Nach der Pflegereform und mit der Krankenhausreform kommen besondere Aufgaben auf die Weiterentwicklung des medizinischen Bereiches zu. Es liegt im Interesse der Menschen in der Region Leipzig, die Jahrhundertaufgaben Neubau, Fachkräftesicherung und Krankenhausreform im St. Georg schneller als andere konzentriert zu vollziehen und das Klinikum für die nächsten Jahrzehnte sicher aufzustellen.

Je schneller wir diese Entwicklung erreichen, um so wirtschaftlich gesünder wird das Klinikum dastehen. Deshalb stärken wir die Klinikumsleitung mit einer Medizinischen Geschäftsführerin oder einem Medizinischen Geschäftsführer.“ Es gehe darum, der Medizin eine stärkere Stimme zu geben, die aktuellen Geschäftsführerinnen zu schützen und zu entlasten, so Bonew gegenüber der LVZ. 

Über die Besetzung des neuen Postens soll eine Findungskommission des Aufsichtsrats entscheiden, in der neben dem Vorsitzenden Bonew sein Stellvertreter Tilo Aé sowie jeweils ein Vertreter der Arbeitnehmer und der Stadt Leipzig als Anteilseigner sitzen sollen. Bis dato konnte sich die Geschäftsführung ihren Leitenden Chefarzt noch selbst aussuchen.

Insider gehen davon aus, dass geeignete Kandidaten von außen kommen müssen und frühestens Anfang des nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Bonew schätzt, dass es nach einer Ausschreibung im September mit etwas Glück schon im Dezember klappen kann.

Bekommt einen zusätzlichen Geschäftsführer an die Seite gestellt: Iris Minde, derzeit Sprecherin der Geschäftsführung am Klinikum St. Georg. © Quelle: André Kempner

„Frau Minde hat keine zweite Stimme“

Wie das Zusammenspiel mit den derzeitigen Geschäftsführerinnen Iris Minde und Claudia Pfefferle funktionieren soll, bleibt noch unklar. Möglicherweise werden die Zuständigkeiten neu geregelt. Dass eine dritte Kraft in die Leitung kommt, kann aber als deutliches Zeichen gewertet werden: Bislang war Minde die zentrale Leitungsfigur.

Sie wird sich künftig mehr auf das Kaufmännische konzentrieren. Sprecherin der Geschäftsführung soll sie zwar bleiben, erklärt Torsten Bonew. Der Aufsichtsratsvorsitzende legt aber Wert darauf, dass Entscheidungen gemeinschaftlich getroffen werden müssen: „Frau Minde hat keine zweite Stimme.“

Der Aufsichtsrat hat in seiner jüngsten Sitzung auch den Vertrag von Geschäftsführerin Claudia Pfefferle vorzeitig für weitere fünf Jahre verlängert. Die Arbeitsdirektorin steht seit 2019 an der Seite von Iris Minde, die im vergangenen Jahr einen neuen Vertrag bis 2027 bekommen hatte. „Mit dieser Entscheidung setzen wir ein Zeichen der Kontinuität auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, meint Bonew.

Rund 28 Millionen Euro Verlust in diesem Jahr

Die neue Führungsstruktur ermögliche zusätzliche Einnahmen und könne signifikant zur finanziellen Stärkung des Klinikums beitragen, so der Aufsichtsratschef. „Wir sehen die Chance, von circa 28 Millionen Euro Verlust in diesem Jahr auf circa 15 Millionen Euro im nächsten Jahr zu kommen.“

