15 Millionen Euro sollen bis 2026 in die Infrastruktur des Klinikums St. Georg fließen. Der Leipziger Stadtrat muss noch zustimmen.

Strom, Trinkwasser, Heizung: Klinikum St. Georg will Millionen in Infrastruktur investieren

Leipzig. Der Eigenbetrieb Städtisches Klinikum St. Georg Leipzig plant die Erneuerung der Leitungen, Straßen und Versorgungstunnel auf seinem Gelände an der Delitzscher Straße 141. Erforderlich sei die Neuverlegung von Leitungen für Trinkwasser, Strom und Fernwärme, heißt es in einer Mitteilung. Auch die Schmutz- und Regenwasserkanäle müssten erneuert oder saniert und an zukünftige Ableitmengen angepasst werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wirtschaftlicher Betrieb wird sichergestellt

Die Planungskosten belaufen sich auf rund 1,75 Millionen Euro, für die Baumaßnahmen wurde ein Kostenrahmen von insgesamt knapp 15 Millionen Euro prognostiziert. Die Realisierung soll nach dem entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss abschnittsweise in den Jahren 2023 bis 2026 während des Krankenhausbetriebes erfolgen. Mit diesen Investitionen in die technische Infrastruktur werde die Basis geschaffen, um den wirtschaftlichen Betrieb des Klinikums zu sichern, heißt es weiter. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat in seiner Dienstberatung diesen Plänen zugestimmt. Über den entsprechenden Planungsbeschluss wird der Stadtrat voraussichtlich im Mai entscheiden.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Liegenschaft Delitzscher Straße 141 wird durch die Stadtverwaltung und die Klinikum St. Georg gGmbH zurzeit auch ein Entwicklungskonzept erarbeitet. Geplant ist, dass sich der Krankenhausbetrieb bei gleichbleibendem Versorgungsangebot auf eine kleinere Grundstücksfläche konzentriert und der restliche Teil mit seinen zahlreichen Gebäuden durch die Stadt neu genutzt wird.

Umstrukturierung der Klinik St. Georg wird möglich

Die Erneuerung der Infrastruktur auf dem verbleibenden Gelände des Klinikums sei eine wichtige Voraussetzung für diese Umstrukturierung und unterstütze das Ziel einer gemeinsamen Quartiersentwicklung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Der Krankenhausstandort besteht aus mehr als 40 Gebäuden und wurde 1913 in Betrieb genommen. Die für den Betrieb der Gebäude notwendige Infrastruktur wurde vor mehr als 100 Jahren erbaut und bei Notwendigkeit immer wieder erweitert. Sie bedarf dringend einer Anpassung an eine moderne Versorgungsstruktur, heißt es aus dem Rathaus.