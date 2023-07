Leipzig knackt mehrere Temperatur-Rekorde

Leipzig. Es war der bisher heißeste Tag des Jahres und der heißeste 15. Juli in Leipzig – jemals. Gegen 15 Uhr zeigte das Thermometer an der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Holzhausen 35,7 Grad Celsius an. Damit wurde der derzeitige Tagesrekord geknackt. Denn die höchste Temperatur, die jemals an einem 15. Juli in der Messestadt gemessen wurde, lag ein Grad darunter (2007: 34,7 Grad).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch höhere Werte wurden am Samstag etwas weiter nordwestlich von Leipzig gemessen. Mit 36,2 Grad belegt die Wetterstation am Flughafen Leipzig/Halle nach derzeitigem Stand am frühen Abend den zweiten Platz in ganz Sachsen in puncto Hitze. Platz eins teilen sich laut DWD-Meteorologe Jens Oehmichen die Standorte Dresden-Strehlen und Klitzschen bei Torgau mit jeweils 36,5 Grad.

Lesen Sie auch

Über 35 Grad in Leipzig – anders im Westen der Republik

Besonders der Südosten Deutschlands sei am Samstag von der starken Hitzewelle betroffen gewesen, erklärt Oehmichen. „Von Westen her ist bereits die Kaltfront am Herbeiziehen gewesen.“ Im Westen der Republik sei deshalb die 30-Grad-Marke nicht wesentlich übertroffen worden. Noch sei unklar, welche Region sich als bundesweiter Spitzenreiter herausstellen werde – in Franken hätten mehrere Orte 37 Grad erreicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besagte Kaltfront soll laut DWD-Experte Oehmichen dann in der Nacht zum Sonntag auch Leipzig erreichen. Möglich seien daher Gewitter und Regenschauer. Von einer wirklichen Abkühlung kann jedoch weiterhin nicht die Rede sein: Auch am Sonntag prognostizierte der DWD bis zu 28 Grad in Leipzig.

Bereits am vergangenen Wochenende sind in ganz Sachsen zahlreiche Temperaturrekorde gebrochen worden. In Holzhausen hatte der DWD am Sonntag 34,4 Grad gemessen – auch das war ein neuer Tagesrekord.

LVZ