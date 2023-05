Der Leipziger Südwesten bekommt ein neues Wohnquartier

Leipzig. Auf rund 2,2 Hektar sollen in Knautkleeberg-Knauthain 53 bis 68 neue Wohneinheiten entstehen. Die energieeffiziente Eigenheimsiedlung solle das schon bestehende Wohngebiet südlich der Albersdorfer Straße nach Osten hin erweitern, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. „Auch besondere Wohnformen beispielsweise für Senioren werden mit geplant“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die dicht aneinander gebauten Reihen-, Ein- und Mehrfamilienhäuser sollen zudem mit Gründach-Solar-Kombinationen und Wärmepumpenheizungen ausgestattet werden.

Ausgleich für versiegelte Flächen innerhalb der Siedlung

Dort, wo die Siedlung entlang einer mittig verlaufenden Straße gebaut werden soll, befindet sich aktuell noch privates Ackerland. Der Grundstückseigentümer habe Interesse, die Eigenheime in Richtung Kaninchensteig zu bauen.

Den dabei entstehenden Eingriff in die Natur solle das neue Wohngebiet vollständig selbst ausgleichen, teilte die Stadtverwaltung mit: So sei neben (Vor-)Gärten und Straßenbäumen im östlichen Bereich eine Streuobstwiese angedacht. Am südlichen Rand und in Abgrenzung zum verbleibenden Ackerland sollen Sträucher und Bäume wachsen.

