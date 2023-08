﻿Episoden aus Leipziger Kneipen: Als eine Kellnerin Udo Lindenberg den Joint wegnahm

Leipzig. Die Anekdoten aus dem Killiwilly von Ex-Inhaber Gerhard Smole zum 30-jährigen Bestehen der Leipziger Kneipe sind bei LVZ-Leserinnen und -Lesern auf große Resonanz gestoßen. Inzwischen haben auch andere Gastronomen in ihrem Erinnerungsfundus gekramt. Herausgekommen ist ein Sammelsurium aus Romantik, Krimi und Skurrilem.

Eine buchstäblich umwerfende Liebesgeschichte spielte sich vor etwa 20 Jahren in der „Barcelona“ ab, die in diesem Juni ihr 25-jähriges Bestehen feierte. Lange Zeit saß jeden Freitag und Samstag ein männlicher Gast am Tresen vor Mitbetreiberin Bea Wolf und bestellte stets einen Rotwein, einen Señorío del Aguila. „Weil er immer so melancholisch aussah, habe ich ihn eines Abends nach seinem Befinden gefragt. Dann hat er mir sein Herz ausgeschüttet.“

Bea Wolf von der „Barcelona“ beim Außer-Haus-Verkauf während der Corona-Zeit. Sie erzählt, warum ihr die dafür eingerichtete Telegram-Gruppe noch heute hilft – und wie sich ein Gast nach seinem Sturz vom Hocker verliebte. © Quelle: André Kempner

Udo Lindenberg im Café Luise

Der Mann hatte einen Job in Frankfurt am Main, lebte in Leipzig und fuhr jedes Wochenende zurück nach Hause, fühlte sich aber auch hier ziemlich allein. Bis zu jenem Abend, an dem er plötzlich vom Barhocker rutschte und kollabierte – direkt neben einer Frau, die sich als Ärztin zu erkennen gab. Sie ließ ihn in den Innenhof tragen und brachte ihn wieder zu Bewusstsein. Wolf erinnert sich: „Als er wach wurde, schauten sie sich tief in die Augen – und wurden ein Paar.“ Wie lang die Liebesgeschichte ging und ob sie noch besteht, weiß die Gastronomin nicht. „Der Señorío-Gast ist schon lange nicht mehr hergekommen.“

Dass auch prominente Gäste sich nicht alles rausnehmen dürfen, musste Udo Lindenberg im Café Luise erfahren. Zu Zeiten, in denen man in Gaststätten noch rauchen durfte – also vor dem Verbot ab 2007 – saß der Panikrocker in dem Lokal und drehte sich genüsslich einen Joint. Als er damit fertig war, stand eine sehr aufmerksame, resolute Kellnerin vor dem berühmten Hamburger. „Mit den Worten ,Hier nicht, Udo!’ hat sie ihm die Tüte weggeschnappt“, erzählt Inhaber Carl Pfeiffer. „Sie hat sie dann später selbst geraucht.“

Gastronomin Anna Kaufmann: Auf ihrem Freisitz landete eine Katze nach einem heftigen Sturz. Eine Rettungsgeschichte über Süleyman. © Quelle: Stella Weiß

Katzenregen auf der Eisenbahnstraße

Wenn Engländer bei sattem Niederschlag davon sprechen, dass es Hunde und Katzen regnet, hat Anna Kaufmann dazu eine besondere Assoziation: Im vergangenen Sommer fiel über ihrem Café Kune in der Eisenbahnstraße ein Kater vom Himmel. „Plötzlich knallte etwas Dunkles auf einen unserer Stockschirme“, erzählt die Inhaberin. „Von den Schirmen wurde es abgefedert und plumpste auf den Freisitz.“

Das Tier war aus dem Fenster einer Wohnung über dem Lokal gesprungen. „Die Gäste haben sich rührend um den verstörten Kater gekümmert und ihn zurecht gestreichelt“, so Kaufmann. Schnell war auch die Herkunft von oben ausgemacht: Es handelte sich um Süleyman, Haustier einer Nachbarin. Die holte nach der Arbeit ihren Stubentiger dankbar aus der Bar ab. Und brachte schleunigst Gitter am Fenster an, um Süleyman vor weiteren Aus-Flügen zu schützen.

Drei Geburtstage an einem Abend mit internationaler Beteiligung: Taka Götze im Restaurant „Tokyo Café“. © Quelle: André Kempner

Etwas Kurioses erlebte Taka Götze kürzlich in ihrem Restaurant „Tokyo Café“. Wegen einer Reservierung als kleine Geburtstagsfeier für eine englische Besucherin richtete sie eine Dessertplatte mit Kerze her. „Als wir das Geburtstagslied gesungen hatten, meldete sich ein Südafrikaner am Nachbartisch“, berichtet Takas Mann Thomas. „Er bestellte einen japanischen Whisky mit der Bemerkung, dass er ebenfalls seinen Ehrentag hat.“ Daraufhin wiederum machte sich das deutsche Pärchen am Tisch dahinter bemerkbar: Auch hier wurde ein Geburtstag gefeiert. „Die Geburtstagsrunden haben sich dann alle herrlich miteinander unterhalten, ein wunderbarer Abend.“

Die Toilette nicht gefunden

Eine Geschichte mit Stil – im Gegensatz zu einem Ereignis im „Flowerpower“, berüchtigt als Ort, in dem Kneipentouren ihr Ende in Abstürzen finden. Vor Kurzem gipfelte das bei einem Gast in der irrigen Annahme, sich schon im Keller am Pissoir zu befinden. Mit Folgen für den Gastraum. „Ich wusste nicht, ob ich weinen oder lachen sollte“, sagt Chef Daniel Weise. Rückblickend hat er sich für Letzteres entschieden. Der sternhagelvolle Gast wurde nach seinem Geschäft allerdings hinauskomplimentiert.

Francie Fichtler vom „La Boum“: „Das Karlibeben werde ich nie vergessen.“ © Quelle: Jonas Dengler

Unvergessen ist für Francie Fichtler, Geschäftsführerin des „La Boum“, nicht ein personenbezogenes Erlebnis, sondern das erste „Karlibeben“ 2014. Als die komplette Karl-Liebknecht-Straße eine Baustelle und die Existenz der anliegenden Läden gefährdet war, entschlossen sich die gewerblichen Anlieger zu einem Straßenfest. „Wie unglaublich viele Menschen gefeiert, getanzt und uns geholfen haben, das war wunderschön anzusehen.“ Auch bei der Unterstützung während der Pandemie von Freunden und Gästen „sind mir manchmal die Tränen gekommen“.

„Barcelona“-Wirtin Bea Wolf ging es ähnlich. „Zur Corona-Zeit gab es eine Telegram-Gruppe, die hieß ,Trotzdem yeah!’ und hat das gleichnamige Livestreaming von auflegenden DJs bei uns unterstützt.“ Die Gruppe existiert weiterhin – und hat Wolf kürzlich erneut geholfen. „Ich habe ein SOS geschrieben, weil ich dringend Hilfe in der Gastro brauchte. Eine Frau hat sich gemeldet und ist sofort rumgekommen.“

