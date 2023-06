Millionen für drei Leipziger Wahrzeichen der Industriekultur

Leipzig. Drei historische Wahrzeichen Leipzigs erhalten eine Förderung vom Bund für Sanierungsmaßnahmen. Wie das Wahlkreisbüro der Grünen-Bundestagsabgeordneten Paula Piechotta am Mittwoch mitteilte, wurden der Kohlrabizirkus, das ehemalige Elektrizitätswerk Leipzig Süd und die „Sack’sche Villa“ im Robert-Koch-Park für die finanzielle Unterstützung ausgegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages habe im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms über 50 Millionen Euro an Fördermitteln freigegeben. „Es freut mich sehr, dass es gleich drei Projekte aus Leipzig in die Auswahl geschafft haben, von deren Qualität ich mich vor Kurzem teils selbst überzeugen konnte,“ so Piechotta. „Die Großmarkthalle Kohlrabizirkus als ,Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst’ und das ehemalige Elektrizitätswerk Leipzig Süd, das nun zum Klimawerk wird, sind wichtige historische Zeugnisse Leipziger Industriekultur, die wir für die Zukunft als historisches Erbe unserer Stadt erhalten müssen“, ergänzt sie weiterhin.

Umfassende Sanierungspläne

Am Kohlrabizirkus sollen von März 2024 bis September 2025 die Laterne und die Kuppelverglasung der Südkuppel erneuert und das Flachdach der Südkuppel erneuert werden. Die Maßnahmen sollen insgesamt 2,5 Millionen Euro kosten. Mehr als drei Viertel davon soll aus Eigenmitteln finanziert werden, 12 Prozent decken Bund und Land ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am ehemaligen Elektrizitätswerk Leipzig Süd, das nun zum Klimawerk werden soll, ist die Sanierung des Daches vom Haus 9 des stillgelegten Heizkraftwerks Süd geplant. Dort soll Wasserstoff als Energieträger ausgebaut werden. Außerdem sollen dort Werkstätten, Labore und Co-Working-Spaces entstehen. Die Stadtwerke planen einen Bildungscampus. Die Kosten von etwa 1,18 Millionen Euro werden zu 34 Prozent von Bund und Land und zu 32 Prozent von den Stadtwerken Leipzig getragen.

An der unter Denkmalschutz stehenden Sack’schen Villa sollen für 884.230 Euro Holzschutzgutachten erstellt, das Dach erneuert und der Blitzschutz instandgesetzt werden. Die Hälfte der Kosten sind denkmalbedingte Aufwendungen für das Denkmalschutz-Sonderprogramm.

Denkmalschutz-Sonderprogramm

Mit dem Sonderprogramm für den Denkmalschutz wurden seit 2009 450 Millionen Euro investiert, mit denen bundesweit 3000 Denkmäler und historische Orgeln saniert wurden. Damit werde ein bedeutender Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft beigetragen, heißt es in der Mitteilung. Die Fördermittel würden vor allem kleinen und mittelständigen Bau- und Handwerksbetrieben zugutekommen, wird dort ergänzt.

LVZ