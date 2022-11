Kollision im Leipziger Südosten: Quadfahrer wird leicht verletzt

Am Montagabend ist ein Quad mit einem Pkw an einer Kreuzung im Leipziger Südosten kollidiert. Der Fahrer des Quads ist dabei leicht verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen.

Leipzig. Am Montagabend ist es im Leipziger Südosten zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Quad gekommen. Der Fahrer des Quads ist dabei leicht verletzt worden, so die Polizei am Dienstagmorgen auf LVZ-Anfrage.

Gegen 21.30 Uhr soll der Pkw-Fahrer von der Riebeckstraße nach links auf die Stötteritzer Straße abgebogen sein. Dabei sei das Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Quad kollidiert.

lvz