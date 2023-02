﻿Neue Medikamente „Made in Germany“ – das wäre ein richtiger Schritt

Sachsen: Lieferengpässe für Arzneimittel halten mindestens noch drei Monate an

Auch in den nächsten drei Monaten müssen Verbraucher weiter mit Lieferschwierigkeiten bei Arzneimitteln rechnen. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping warb beim Besuch eines Leipziger Großhändlers darum, dass sich Hersteller in Sachsen ansiedeln – und kündigte die Bildung einer Taskforce an.