Organspende: Zu Lebzeiten für Klarheit sorgen

Leipzig. Haben Sie einen Organspendeausweis? Wer keinen besitzt, weil er sich klar dagegen entschieden hat, muss sich höchstens fragen, ob er selbst eine Organspende in Anspruch nehmen möchte, falls es mal nötig sein sollte. Ansonsten ist das natürlich zu akzeptieren.

Wer einen solchen Ausweis aber nicht hat, weil er die Frage einfach nur vor sich herschiebt, der sollte sich schnellstens Gedanken machen und für Klarheit sorgen. Im Bestfall zugunsten einer Organspende nach dem eigenen Tod. Er hilft damit todkranken Menschen und erspart seinen Angehörigen eine unangenehme Entscheidung. Wer noch hadert, könnte auch das Gespräch mit Transplantierten suchen.

Viele ihrer Geschichten waren zum 30. Geburtstag des Transplantationszentrums am Uniklinikum Leipzig (UKL) zu hören. Allen gemein ist die große Dankbarkeit für das zweite Leben, das diesen Menschen geschenkt wurde – oft, nachdem andere Menschen gestorben waren. In drei Jahrzehnten gab es enorme Weiterentwicklungen, aber die haben an einem Engpass nichts geändert, den Professor Christoph Josten auf den Punkt brachte: „Die enormen Möglichkeiten der heutigen Transplantationsmedizin sind nichts, wenn es keine gespendeten Organe gibt“, so der UKL-Vorstand. Es lohnt also in jedem Fall, wenn sich möglichst viele Menschen mit dem Thema befassen. Für einen der Tausenden auf den Wartelisten – und vielleicht eines Tages auch für einen selbst.

