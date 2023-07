﻿Bis aus Leipzig eine WC-Oase wird, ist es noch ein weiter Weg

Kostenfrei bis 19:35 Uhr lesen

Zu wenig Toiletten

17 öffentliche Toiletten gibt es derzeit in Leipzig. Die reichen aber bei Weitem nicht. Ende 2023 – nach fünf Jahren – will die Verwaltung nun einen gesamtstädtischen Ausbauplan für ihre Sanitäranlagen vorlegen. An zwei Orten könnte eine schnelle Lösung kommen – wenn der Stadtrat zustimmt.