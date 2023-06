﻿Blutschnelltests in Leipzigs Apotheken: Gewinnen könnten alle

Gewässer im Test

Badesaison: Wie ist die Wasserqualität in Eilenburg, Bad Düben, Luppa und der Schladitzer Bucht

Die weiter steigenden Temperaturen locken an die Badeseen in Nordsachsen. Das Landratsamt prüft regelmäßig Qualität der Seen von Eilenburg über Luppa bis an die Schladitzer Bucht.