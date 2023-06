﻿Kommentar: Die Fernwärme hat viel Potenzial

Ihre Meinung ist gefragt

Leipzigs Mobilität der Zukunft: Schicken Sie uns Ihre Ideen und Vorschläge

OBM Burkhard Jung (SPD) wünscht sich eine zweite U-Bahn-Linie in Leipzig. Andere Politiker setzen stattdessen auf eine Ringbahn. In Quartieren träumt man von verkehrsberuhigten Hauptstraßen. Ein Innenstadtring komplett ohne Autos ist auch im Gespräch. Was denken Sie? Wie könnte der Verkehr in der Zukunft organisiert werden?