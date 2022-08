Das war der Mittwoch: Erste Gas-Rechnungen in Leipzig verschickt - Abschläge verfünffachen sich

Energieversorger verschicken die neuen Abschlagsrechnungen an ihre Kunden. Die Gaspreise haben sich teils verfünffacht. Was das an konkreten Zusatzbelastungen für jeden Einzelnen bedeutet, bekommen Leipzigerinnen und Leipziger in diesen Tagen schwarz auf weiß. Für viele ein Schock. Jetzt wurden detaillierte Pläne des Bundes über eine Energieschutzverordnung bekannt, die vorgeben, wer, wie und wo ab September spart.