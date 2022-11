﻿Wenn Leipzig Gehwegparker nicht verwarnt, macht die Stadt sich strafbar – das kann nicht sein

Leipziger Politessen und Politeure verteilen in bestimmten Straßen keine Knöllchen – das ist nicht nur rechtswidrig, sondern eine halbgare Antwort auf ein drängendes Problem, meint LVZ-Redakteur Josa Mania-Schlegel.

Erst Auto, dann Gehweg: Hier ist die Verkehrswelt noch in Ordnung.

Leipzig. Opportunitätsprinzip ist ein kompliziertes Wort, hinter dem sich eine gute Sache verbirgt: Nicht jedes Gesetz muss immer durchgedrückt werden. Wer Strafen verteilt, hat einen Spielraum, der sich nach dem persönlichen Ermessen richtet. Eine alleinerziehende Mutter, die eine Minute im absoluten Halteverbot steht, muss nicht sofort abgeschleppt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieses Ermessen endet aber, wenn rechtsfreie Räume entstehen. Wie sonst soll man eine Straße nennen, in der Autofahrer unbehelligt auf dem Gehweg parken?

Lesen Sie auch

Laut einem ehemaligen Mitarbeiter des Ordnungsamts hat das Wegschauen bei Leipzigs Behörde System. Die Straßen sind denen, die den ruhenden Verkehrt kontrollieren, wohlbekannt. Es fällt negativ auf, wenn einer aus der Reihe springt. Das ist kein Ermessen mehr, sondern rechtswidrig und eine halbgare Antwort auf ein lange köchelndes Problem namens Platzmangel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Lösung: Höflichkeitszettel, ein „Strafzettel light“

Die Leidtragenden sind die Schwächsten: Menschen mit Kinderwagen und Menschen im Rollstuhl, die nicht mehr durch ihre Straßen kommen. Der Fußgängerverkehr weicht dem Auto.

Dabei möchte Leipzig heute beides sein: Eine Stadt, in die man bequem rein- und rauspendeln kann. Die es aber gleichzeitig dem Zeitgeist entsprechend Autofahrern immer schwerer macht. Ein Klein-Paris eben – wie die französische Hauptstadt, in der es ganze autofreie Zonen gibt, aber nicht ganz so radikal.

Man könnte Leipzig zugutehalten, dass es keinesfalls allein ist. Auch in Bremen klagten Bürger gegen ihre Stadt. Und man möchte auch nicht mit Hunderten Autofahrern tauschen, die seit Jahren unbehelligt falsch stehen – und nun plötzlich keinen Parkplatz mehr hätten. Wie also weiter?

Seit einer Weile verteilt das Ordnungsamt sogenannte Höflichkeitszettel. Ein freundlicher Hinweis, ein „Strafzettel light“. Im Gegensatz zum Wegschauen: eine sinnvolle Nutzung von Ermessensspielraum.