﻿Ohren zu und durch? Es ist nie zu spät für den Dialog

Leipzig. Schaut man auf die Entwicklung der letzten Jahre, wird klar, warum Betroffene vom Flughafenverkehr so verbittert sind. Frachtflüge am Flughafen insbesondere in der Nacht nehmen zu, ebenso der Verkehr auf den Zubringerstraßen. Damit wächst die Lärmbelastung. Klagen, die Nachtflugerlaubnis rückgängig zu machen, sind allesamt vor dem Bundesverfassungsgericht sowie vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gescheitert.

Das Flughafenmanagement und auch die Landesregierung sind nüchtern betrachtet juristisch auf der sicheren Seite. Das erklärt, entschuldigt aber nichts. Statt auf die Gesetzeslage zu verweisen, sollte man am Flughafen stärker als bisher die Sorgen und Nöte der Betroffenen Ernst nehmen. Es kann nicht sein, dass es Beschlüsse im Stadtrat gibt, die nicht umgesetzt werden, wie eben die Einrichtung weiterer Messstellen.

Das alles führt zu noch mehr verhärteten Fronten. Besser wäre es, im Dialog zu bleiben und vielleicht auch mal über den Tellerrand zu blicken. Etwa nach Frankfurt/Main. Dort hat man sich mit der Luftfahrtwirtschaft auf Lärmobergrenzen geeinigt, besser: Die Airlines haben sich freiwillig verpflichtet, die Obergrenzen bei Zuwachs nicht auszuschöpfen.

Angesprochen fühlen sollte und muss sich deshalb DHL. Wer wie der Logistikkonzern ein so starkes Wachstum am Flughafen Leipzig/Halle hinlegt, sollte darüber nachdenken, mehr für den Lärmschutz zu unternehmen, als es gesetzlich verlangt wird. In größere Maschinen zu investieren, um das wachsende Frachtaufkommen zu schultern, ohne dass die Zahl der Flüge steigt, ist ein Anfang. Dass die Bürgerinitiativen dem nicht trauen, darf angesichts der bisherigen Frachtentwicklung nicht verwundern. Deshalb wäre es ein wichtiges Signal, in Leipzig erzielte Gewinne stärker in den Lärmschutz am Drehkreuz zu investieren. Wie genau, das könnte man im Dialog klären.

