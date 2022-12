﻿Für Goldgruben braucht es Planer

Wenn die Messestadt künftig in der ersten Liga im Bereich Biotechnologie, Medizin und Lebenswissenschaften mitspielen will, dann muss die Planung, Genehmigung und Finanzierung der Gebäude deutlich schneller gehen, meint Kommentator Jens Rometsch.

Leipzig. Was Biotechnologie vermag, lässt sich zuerst an der Stadt Mainz zeigen. Dort gründete im Jahr 2008 das Mediziner-Paar Ugur Sahin und Özlem Türeci ein Forschungsunternehmen, das unter dem Namen Biontech weltweit bekannt wurde. Natürlich wünscht sich niemand eine Pandemie, die den Corona-Impfstoff-Hersteller plötzlich zum wichtigsten Steuerzahler in Rheinland-Pfalz erhob. Doch Biontech hat unzählige Menschenleben gerettet und allein 2021 einen Netto-Gewinn von mehr als zehn Milliarden Euro erzielt. Davon werden 1,5 Milliarden gerade in ein neues Forschungszentrum investiert, das der Konzern in Windeseile in Mainz errichtet. Die Adresse lautet „An der Goldgrube 12“.

Das Beispiel zeigt, wie hoch die Latte für erfolgreiche Unternehmensentwicklungen im Bereich Biotechnologie, Medizin und Lebenswissenschaften hängt. International und bundesweit konkurrieren viele Metropolen und Konzerne um die Startups mit den besten Wissenschaftlern und Ideen. Leipzig hat in der Forschung ausgezeichnete Voraussetzungen, die jüngst sogar mit dem Medizin-Nobelpreis für Svante Pääbo gekrönt wurden. Doch wenn die Messestadt künftig in der ersten Liga mitspielen will, dann muss die Planung, Genehmigung und Finanzierung der benötigten Gebäude deutlich schneller gehen. Übrigens: In Leipzig begann 2008 die Planung für einen Hornbach-Baumarkt, der nun im nächsten Februar nach 15 Jahren öffnen wird.