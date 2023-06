﻿Gefährliche Selbstermächtigung der Klima-Blockierer

Leipzig. Ist die Demokratie in Gefahr? Klimaaktivisten behaupten das, weil DHL Schadenersatzforderungen erhob, nachdem Demonstranten im Juli 2021 die Zufahrt am Flughafen blockierten. Sie berufen sich bei ihrem Tun auch auf einen klimabedingten übergeordneten Notstand. Wer so argumentiert, will Demokratie nur dann, wenn sie eigenen Zielen dient.

Keine Frage: Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut, eines der Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Deshalb hätte wohl niemand straf- und zivilrechtliche Schritte erwogen, wenn bei DHL eine ganz normale Kundgebung stattgefunden hätte, ohne dass Betriebsabläufe und Logistikketten gestört werden.

Wenn Aktivisten aber darüber hinaus bereit sind, Straftaten zu begehen für ein vermeintlich moralisch höheres Ziel, ist das mehr als bedenklich. Und wenn sie eine Art Notstand herbeikonstruieren, der sie dazu berechtigt, alle Spielregeln außer Kraft zu setzen, ist das tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie. Was wäre denn, wenn aus einem anderen politischen Lager jemand mit einer ähnlichen Selbstermächtigung vorgehen würde und sich über alles hinwegsetzen würde?

Ein Zusammenleben ist ohne Kompromisse nicht möglich. Auch der im Verfahren gegen die Blockierer angebotene Vergleich ist so zu verstehen. Und 80 Arbeitsstunden in einem Aufforstungs- oder Naturschutzbetrieb sind für Klima und Umwelt allemal sinnvoller als eine Straßenblockade.

