Sachsen und das Genderverbot - ist das gut so?

Es bleibt beim Genderverbot an sächsischen Schulen - auch der Rat der deutschen Rechtschreibung bleibt bei seiner Position und lehnt Gender-Zeichen ab. Ist das richtig? Zwei LVZ-Autorinnen stellen sich der Frage in einem „Pro“ und „Contra“. Was sonst an diesem Freitag wichtig war: Der teuerste Spieler von RB Leipzig ist da - und: Es wird heiß. Der Tag im Rückblick.