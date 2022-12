﻿Höhere Gewalt

In dieser Anlage für Betreutes Wohnen am Ranstädter Steinweg bleiben derzeit die Heizungen kalt.

Leipzig. Keine Heizung, kein warmes Wasser – und das schon seit Mitte voriger Woche ausgerechnet in einer Wohnanlage für Betreutes Wohnen. Üblicherweise bezeichnet man eine Situation, wie sie im Objekt der Volkssolidarität am Ranstädter Steinweg gegenwärtig herrscht, als untragbar. Mitten im Winter müssen hochbetagte Menschen tagelang ohne Wärmeversorgung auskommen, können sich nicht richtig waschen und duschen. Das wäre selbst für deutlich jüngere Mieter im Vollbesitz ihrer Kräfte mehr als nur eine Zumutung.

Hätte sich diese Notlage vermeiden lassen? Ein Heizungskessel kann schon mal platzen, auch wenn die Anlage regelmäßig gewartet wird. Und manchmal ist der Schaden derart groß, dass eine notdürftige Reparatur nicht mehr in Frage kommt. Auch in der Seniorenanlage war all dies nach Angaben der Hausverwaltung der Fall. Und womöglich ist es so, dass eine mobile Heizzentrale als vorübergehender Ersatz für die defekte Anlage nicht so einfach zu beschaffen ist. Sollte es so sein, wie es die Verantwortlichen schildern, kann man tatsächlich von einer Art höherer Gewalt sprechen.

Das Problem: Wir neigen dazu, gerade in solchen Fällen zuerst die Schuldfrage klären zu wollen. Irgendjemand muss doch für derart untragbare Zustände verantwortlich sein. Doch manchmal passieren ärgerliche Dinge, obwohl niemand einen offenkundigen Fehler gemacht hat. Wichtiger ist ohnehin, den Betroffenen zu helfen. So schnell wie möglich.