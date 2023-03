﻿Hotelpreise in Leipzig: Unverschämt, aber logisch

Leipzig. Zwei Nächte im Hotel zum Preis eines zweiwöchigen Pauschalurlaubs – das riecht nach Abzocke – und ist es in Einzelfällen wohl auch. Selbst Experten der Leipziger Hotellerie nennen manche Zimmerpreise, die am Buchmesse-Wochenende verlangt werden, unverschämt. Andere bezeichnen dieses Spannungsfeld von extremer Nachfrage und knappem Angebot emotionslos: Marktwirtschaft. Die Debatte kocht in Leipzig immer dann hoch, wenn besonders viel in der Stadt los ist und unzählige Gäste eine Bleibe suchen.

Ein Vorschlag, um die Lage zu entspannen, besteht darin, die Terminplanung von Großevents zu entzerren. Was sich einfach anhört, ist in der Praxis zuweilen ein Ding der Unmöglichkeit. Ende April trifft die Buchmesse mit der gut besuchten Manga-Comic-Convention sowie der Veranstaltungsreihe „Leipzig liest“ auf die Tournee von Helene Fischer. Allein diese beiden Events haben lange Vorlaufzeiten, zudem musste die Buchmesse auf einen späteren Termin ausweichen, um trotz Corona Planungssicherheit zu haben. Es ließ sich wohl einfach nicht anders organisieren.

Dennoch ist eine gute und in manchen Fällen auch bessere Koordination von Veranstaltungen aus Sicht der Hotellerie wünschenswert. Zwar kann man an einem fast ausgebuchten Wochenende exorbitante Preise für die letzten freien Zimmer aufrufen. Doch was man so hört, liegt eine gleichmäßige höhere Auslastung viel eher im Interesse der Hotels. Wenn Veranstaltungsplaner dazu beitragen können, haben alles etwas davon.