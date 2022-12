﻿Investition in Eissport: Nicht zu kurz denken

Die Stadt Leipzig plant enorme Investitionen in den Eissport am „Kohlrabizirkus“ – zu einem Zeitpunkt, in dem energiefressende Projekte verpönt sind. Doch unter diesem Gesichtspunkt Vorhaben in die Zukunft in Frage zu stellen, hält unser Kommentator für falsch.

