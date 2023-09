Kabarett ist systemrelevant, weil es vom Widerspruch lebt

Leipzig. Braucht eine Stadt wie Leipzig fünf Kabaretthäuser? Selbstverständlich, und jedes dieser Häuser hat ein anderes Profil. Die einen pflegen die Ensembletradition, andere haben zugkräftige Duos oder setzen auf verwandte Formen der Kleinkunst wie Comedy und Magie. Allerdings brauchen sie ein Publikum, das sie am Leben erhält.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Braucht das Publikum Kabarett? Unbedingt. Sowieso und erst recht in Krisenzeiten, in denen einem zwar das Lachen vergehen kann, jedoch das Denken nicht vergehen sollte – schon gar nicht das widerspenstige. Dafür eignet sich jenes Bündnis für einen Abend, in dem Humor der kleinste gemeinsame Nenner sein kann und Erkenntnis das größtmöglich zu Teilende.

Lesen Sie auch

Auch diese Kunstform ist politisch, weil sie von einer Gesellschaft ausgeht, deren Realität auf den Alltag einwirkt, wenn auch mit Absurditäten, denen mit Spott manchmal weniger beizukommen ist als mit dem sinnlichen Darstellen von Zusammenhängen. Nach Immanuel Kant ist das Lachen ein Affekt aus der plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung in Nichts. Es lebt vom Widerspruch, indem es ihn erkennt. Damit ist Kabarett so systemrelevant wie die Kultur überhaupt. Und darum sperrt eine Tür zur Kultur, die ins Schloss fällt, mehr aus als das Publikum.

LVZ