﻿„Kollege Roboter“ als verlängerter Arm des Menschen

Der vom Fraunhofer-Institut entwickelte Care-O-bot unterstützt den Menschen in Haushalt, Hotel, Pflegeheim oder Krankenhaus.

Industrieroboter stellt niemand in Frage, aber in Gastronomie und Hotellerie werden die „künstlichen Kollegen“ noch mit viel Skepsis betrachtet. Dabei sollen sie den Menschen gar nicht ersetzen. Bestenfalls verschaffen sie ihm mehr Freiraum – findet LVZ-Reporterin Kerstin Decker in ihrem Kommentar.

