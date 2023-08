Leipzig: Nahverkehr darf nicht teurer als Parken sein

Veranstaltungstipps

Von Highfield über ibug bis Jugend-Jazzorchester: 9 Tipps für die Woche in Leipzig

Am Störmthaler See steigt wieder das Highfield, und in Engelsdorf findet mit der ibug ein riesiges Urban-Art-Festival statt. Außerdem: Kino- und Konzerttipps für das letzte Sommerferienwochenende.