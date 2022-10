﻿Klimaschutz braucht Vertrauen der Bürger

Das neue Energie- und Klimaschutzprogramm der Stadt wird kein Selbstläufer, aber teuer für die Menschen. Deshalb können die Maßnahmen auch nur mit und nicht gegen die Leipzigerinnen und Leipziger umgesetzt werden, findet LVZ-Autor Klaus Staeubert.

Leipzig. Das Ziel ist klar, nur wie beschwerlich der Weg zur Klimaneutralität ist, hat schon der Vorgänger des jetzigen Energie- und Klimaschutzprogramms gezeigt. Die darin angestrebte Senkung der jährlichen Pro-Kopf-Treibhausgasemissionen binnen eines Jahrzehnts um knapp zwei auf 4,47 Tonnen bis zum Jahr 2020 blieb mit 5,3 Tonnen bekanntlich weit hinter dem selbstgesteckten Ziel zurück. Nicht etwa, weil es an Maßnahmen fehlte, wohl aber an solchen, die eben einen signifikanten Beitrag leisten: Strom, Wärme und Verkehr. Diese Sektoren sind nun viel stärker präsent. Sie erfordern aber auch einen viel höheren Einsatz. 300 Millionen Euro wollen die Kommune und ihre Firmen von nun an jährlich in die Hand nehmen, um den Treibhausgasausstoß bis 2040 auf Null zu reduzieren.

