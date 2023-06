﻿Die Polizei als Feind und Opfer

Nach den Anschlägen auf die Privatautos von Polizisten in Leipzig fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft auch gesicherte Parkplätze an Dienststellen. Das wäre sicher ein guter Anfang, findet Redakteur Frank Döring. Das eigentliche Problem ist damit aber nicht gelöst.

Leipzig. Was geht in Leuten vor, die an fremden Autos Radmuttern lockern oder Reifen anschlitzen? Es wäre fast schon eine Erleichterung, zu erfahren, dass sie einfach nur kognitiv eingeschränkt sind und nicht wissen, was ihr Tun für Folgen haben kann: schwere Unfälle mit schlimmstenfalls mehreren Todesopfern.