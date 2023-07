﻿Generalüberholung dringend nötig für Leipzigs Erinnerungskultur

Leipzig. Leipzigs Erinnerungskultur braucht in Sachen Friedlicher Revolution dringend eine Generalüberholung: Wie sinnvoll sind Denkmäler, die sich in ihrer Bedeutung vielleicht Alteingesessenen erschließen, nicht aber Touristen oder einer jüngeren Generation. Was bringt es, wenn das Bürgerkomitee eine App anbietet, die einen auf den Spuren von 1989 wandeln lassen soll – aber nicht funktioniert?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Erinnerungskultur vor allem einer Zivilgesellschaft zu überlassen, deren Akteure auch biografisch stark vom Herbst 1989 geprägt sind, ermöglicht große Authentizität – gleichzeitig besteht die Gefahr, dass sich der Diskurs verengt, das eigene Ego und der Kampf um Deutungshoheit keine anderen Perspektiven zulässt. Die Streitereien der Vergangenheit sind der beste Beweis.

Lesen Sie auch

Die Friedliche Revolution wirkt nach

Dass wir heute nicht mehr in einer Diktatur leben, offen sagen können was wir denken, verdanken wir den Mutigen, die vor 34 Jahren auf die Straße gegangen sind – doch die Friedliche Revolution ist kein abgeschlossenes Ereignis. Verantwortung gegenüber der Demokratie lässt sich nicht dadurch vermitteln, indem man nur auf das überwundene Unrecht in der DDR verweist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf die Friedliche Revolution und die damit verbundene Hoffnung folgten in den 90er-Jahren oft Frust und Enttäuschung. Aber auch offener Rassismus und Gewalt – all das wirkt bis heute nach. Deswegen ist es wichtig, dass die Stadt bei der Erinnerungskultur eine noch aktivere Rolle spielen und genau diesen Bereich stärken will.

LVZ